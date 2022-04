El Milán deja el “Scudetto” en manos del Inter

Roma.- El empate del Milan y la derrota del Nápoles dejan en manos del Inter el ‘Scudetto’, que se proclamará campeón de Italia si gana todos los compromisos que restan a esta campaña, tras su victoria al Hellas Verona en esta trigésima segunda jornada de la Serie A.

A falta de seis jornadas todo puede pasar en este campeonato. Ningún equipo muestra excesiva solidez y da la sensación de que puede haber más jornadas en las que la cabeza se deje puntos por el camino. Todo sigue abierto pero desde esta semana, el Inter recupera su desventaja y depende de sí mismo.

Inter cumple y tiene el liderato al alcance

El Inter presentó su candidatura a levantar ‘Scudetto’ con una muy seria actuación frente al complicado Hellas Verona (2-0) del ‘Cholito’ Simeone, que poco pudo hacer para frenar el vendaval interista.

Los de Inzaghi firmaron una más que completa actuación en el momento clave de la temporada y encadenan su segunda victoria consecutiva, la sexta jornada sin conocer la derrota, en la que aprietan para recuperar un liderato que ahora tienen al alcance tras el empate de Milan y la derrota del Nápoles.

Por el momento, con un partido menos, se mantienen segundos a dos puntos del todavía líder Milan.

El Milan falla, el Nápoles se complica

El partido de la jornada se vivió en el Diego Armando Maradona, lleno hasta la bandera. La afición ‘partenopea’ no falló a la cita en un momento clave de la temporada y quiso ayudar a su equipo a estar más cerca de la gloria. Pero no pudo ser, el Nápoles no sumó en casa en un partido loco (2-3) y se aleja de la gesta.

Los ‘rossoneri’ saltaron al campo conocedores de la importancia de la victoria. El Inter había sumado y el Nápoles perdió, por lo que sacar tres puntos era fundamental para mantenerse en la primera posición.

Pero el vértigo del liderato pasó factura, y los de Pioli volvieron a evidenciar su problema con el gol. Empate a cero que le deja primeros en la tabla, eso sí, a merced del Inter.

Roma, en el retrovisor del Juventus

Si bien es cierto que los ‘giallorrossi’ sufrieron de lo lindo para remontar al farolillo rojo del campeonato (2-1), el conjunto que dirige Mourinho se queda a cinco puntos del Juventus y, a falta de seis jornadas, sigue viva la posibilidad de asaltar ese cuarto puesto y disputar Liga de Campeones el próximo año.

Algo que, evidentemente, tratará de evitar la ‘Vecchia Signora’. El conjunto que dirige el italiano Massimiliano Allegri también remontó (1-2) a un equipo que se juega mantener la categoría. De Ligt y Vlahovic le dieron la vuelta al marcador para mantener todavía ese colchón de cinco puntos sobre ‘La Loba’.

Fiorentina entra en la lucha por Europa

La ‘Fiore’ se impuso al Nápoles y puso patas arriba la Serie A. Ahora se acerca considerablemente a la pugna por las competiciones europeas y con la suma de estos tres puntos en esta jornada rebasa al Atalanta para quedarse en la séptima posición, a dos puntos del puesto de Liga Conferencia que ocupa el Lazio y a cuatro del de Liga Europa, que ocupa el Roma.

En esta guerra europea, los ‘laziali’ cumplieron y se impusieron a domicilio al Génova (1-4) gracias al ‘hat-trick’ de un soberbio Ciro Immobile que lideró al equipo. Antes, el lateral izquierdo Marusic abrió el marcador.

Atalanta se desinfla en liga

La ‘Dea’ no pasa por un buen momento en liga. El pasado jueves disputó la ida de cuartos de Liga Europa frente al Leipzig y le ha pasado factura esta jornada ante el Sassuolo (2-1), que recuperó a Berardi para el choque y en el que brilló, con doblete incluido, el costamarfileño Hamed Traoré, desatado desde su llegada al conjunto ‘neroverdi’.

Descenso sigue igual

El Salernitana sigue siendo el farolillo rojo. Pudo haber sacado tres puntos del Estadio Olímpico, pero ‘La Loba’ remontó en los compases finales.

No sumó el Génova en casa ante un Lazio que sentenció en la primera parte con un excelente Immobile. Tampoco lo hizo el Venecia, que empató ante Udinese -prácticamente salvado- en el 86 pero encajó en el descuento.

Además, Empoli y Spezia firmaron las tablas (0-0) y recogieron un punto cada uno que les acerca a la salvación matemática.

Faltan seis jornadas para el final de la presente campaña en las que está todo por decidir, desde el campeón hasta el descenso, pasando por los puestos europeos.