Yasiel Puig: “Prefiero ver fútbol, que béisbol”

Caracas.- La presencia de Ronald Acuña Jr. con los Tiburones de La Guaira tuvo mucho que ver en la decisión de Yasiel Puig de pactar con la organización escuala, para de inmediato convertirse en el importado de mayor jerarquía en el circuito en esta temporada y en mucho tiempo.

El cubano no sólo respeta el talento del nativo de La Sabana a la hora de batear y fildear, sino que también encuentra familiar su personalidad y manera de comportarse entre las líneas de cal.

En su joven carrera como ligamayorista hasta la fecha, el más reciente ganador del premio al Jugador Más Valioso en la Liga Nacional se ha destacado por sus celebraciones tras cada batazo o base robada, por su colorida indumentaria a la hora de saltar al campo y su estilo de juego agresivo. Es algo que resulta demasiado común para Puig, quien jugó en las mayores entre 2013 y 2019.

“Jugar con Acuña es una gran oportunidad para mí”, reconoció el antillano en su charla con la prensa en el Estadio Monumental Simón Bolívar previo a su estreno con los salados el domingo. “Siempre he querido jugar con él, con Fernando Tatis Jr. y esos peloteros que hacen las cosas que yo hacía en mis tiempos con los Dodgers. Es un placer poder estar en su país y con su equipo. Sin importar si es el MVP o no, sale a jugar duro y espero contagiarme con esa energía”, agregó.

Sin embargo, el All-Star en 2014 también señaló que su arribo al beisbol venezolano no estaba en los planes iniciales para este invierno. Puig disputó 18 compromisos con las Estrellas Orientales en la República Dominicana en la 2023-2024 y tenía pautado continuar su actuación en la Liga Arco de México, hasta que problemas legales en el circuito se lo impidieron.

Allí fue cuando la agente del jardinero comenzó a evaluar opciones que pudieran resultar atractivas para su representado y la alternativa de La Guaira estuvo en la parte más alta de la lista.

“Todo eso fue a través de mi agente que es una leona”, explicó el paleador. “Ella es la que sabe cómo fue el contacto con Tiburones. Yo estaba jugando en Dominicana, después me fui a mi casa y ella me llamó. Me gustó la noticia y aquí estamos”.

Luego de llegar al país a finales de la semana pasada, Puig fue incorporado en el roster litoralense justo antes del choque contra los Leones, campeones defensores del circuito, en la faena dominical.

Puig, que cumplirá 33 años de edad la próxima semana, tomó práctica de bateo sobre el recinto de La Rinconada y quedó impresionado con lo difícil que resultó llevar lejos la pelota.

“Hay que ser hombrecito para sacar la pelota de aquí”, dijo Puig entre risas. “Pero con jonrones no es la única forma en la que puedes ganar juegos. El estadio está muy bien, como si fuera uno de las Grandes Ligas. Puedo decir que sin duda está mejor que cualquiera en mi país”.

A lo largo de su rica historia, la LVBP ha tenido a varios importados cubanos que han dejado su huella; no obstante, Puig prefiere quitarse esa presión de los hombros desde el comienzo.

“No me pongan nervioso. En este momento voy a pensar que no soy cubano”, bromeó. “Sólo me enfocaré en prepararme para dar lo mejor. Que sea el terreno el que tenga la última palabra”.

En su debut, Puig alineó como quinto bate de los Tiburones y jardinero izquierdo. Finalizó la jornada de 3-1, con un sencillo y un boleto recibido, en lo que terminó como una derrota para su club por marcador de 8-5 ante los melenudos.

“El equipo está muy bueno y nos reforzamos. Fortalecimos el pitcheo y ahora también me trajeron, así que debemos seguir apoyándonos para entregar lo mejor de nosotros”, continuó el slugger.

Y por supuesto, a pesar de que no hubo el momento propicio para ello en su estreno, Puig confirmó que espera mantener su estilo de juego en Venezuela, con celebraciones incluidas.

“Esto está bien caliente. Queremos salir juntos a dar lo mejor de nosotros en el terreno de juego y hacer las cosas que le gustan a los aficionados. Los ‘bat flips’, la lengua en el bate y todo eso que sale en la calentura del juego”, expresó.

Si se presenta la oportunidad de crear una nueva celebración con los Tiburones, posiblemente será algo que saldrá del momento, pues Puig confesó que no está muy al tanto de las cosas que ocurren en el beisbol moderno, pues no es un gran aficionado de ver el deporte que practica.

“En realidad, no me gusta ver béisbol”, reconoció. “Prefiero ver fútbol, baloncesto y tenis. Veo muy poco béisbol”, añadió.

Lo suficiente, sin embargo, como para estar al tanto de que la experiencia que se aproxima con Acuña Jr. será importante en su carrera. El patrullero de los Bravos de Atlanta no jugó el domingo en el debut de Puig, pero ambos tienen previsto estar en la misma alineación por primera vez el martes, también contra los Leones, en el Estadio Universitario.

“Jugar con Acuña, el MVP de la Nacional, me llena de orgullo. Es un gran pelotero y quizás este año fue que ganó el premio, pero siempre ha puesto los números para ganárselo”, indicó. “Estoy esperando la oportunidad para que podamos compartir lineup y Dios quiera también salgan otras cosas, para seguir disfrutando de su carisma, la forma en la que juega y todo lo que hace”, cerró.-lvbp.com-