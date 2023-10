Unas series divisiones a pura revancha

Nueva York.- Por muy divertidos que hayan sido los dos primeros días de la postemporada, es justo reconocerlo: Hubiera sido bueno si las Series de Comodín no hubieran terminado todas en barridas. No sólo tendríamos un juego de vida o muerta el jueves, sino que, bueno, sencillamente al menos tendríamos un juego el jueves. En vez de eso, tendremos dos días sin béisbol.

Es un fastidio.

Pero eso también nos permite mirar hacia adelante, específicamente en el arranque este fin de semana de las cuatro Series Divisionales, todas las cuales comenzarán el sábado. Puede que esos enfrentamientos se conocieran más rápido de lo que habíamos previsto, pero eso no significa que no podamos pensar ya en ellos. Aquí hay cinco historias de las Series Divisionales que saltan inmediatamente a la vista. Memorízalas: Será en lo único que pienses hasta el sábado.

1) Carlos Correa regresa a Houston en octubre

Puede que no haya jugador más sinónimo de los éxitos de postemporada de los Astros del 2015 al 2021 que el puertorriqueño Correa, que tiene una tendencia a seguir apareciendo, y salir adelante, en los momentos más importantes. El torpedero, posiblemente el mejor jugador en el primer equipo campeón de la Serie Mundial de los Astros, estará de vuelta en el Minute Maid Park en la postemporada, esta vez como miembro de los Mellizos de Minnesota, quienes, aparentemente, son capaces de volver a ganar juegos de playoffs desde de casi 20 años.

Correa no tuvo la mejor campaña regular, por no decir otra cosa, pero estuvo encendido en la recta final (septiembre fue su mejor mes, en cuanto a OPS) y ya ha estado en el centro de unas cuantas jugadas enormes este octubre. Hizo un lanzamiento acrobático para atrapar a Bo Bichette en el home en el Juego 1 contra Toronto, impulsó la primera carrera en el Juego 2 e hizo out al dominicano Vladimir Guerrero, Jr. cuando lo sorprendieron en segunda base, un lance que pareció acabar con las esperanzas de Toronto.

Si habías olvidado de lo que era capaz este jugador en octubre, ahora te lo han recordado. Éste fue “el Astro” durante muchos octubres. Ahora, tiene la oportunidad de romper los corazones de los aficionados de Houston.

2) Los Filis no van a eliminar a los Bravos otra vez, ¿verdad?

Los Bravos tuvieron una de las mejores temporadas regulares de su historia y han lucido como el gigante de MLB prácticamente desde mayo, terminando con 104 victorias, la mejor marca de ambas ligas. Pero también fueron uno de los mejores equipos el año pasado, y eso no importó una vez que apareció esa sierra circular que eran los Filis de Filadelfia. Una vez que los Filis se pusieron en marcha el pasado mes de octubre, las 101 victorias de Atlanta no significaron gran cosa, ya que el sexto clasificado, Filadelfia, eliminó a los Bravos en cuatro partidos en la SDLN. ¿Podrán los Filis repetir la hazaña?

Es justo sospechar que los Bravos estaban animando a los Marlins en la Serie de Comodín, porque ver a Bryce Harper y compañía les va a traer muchos malos recuerdos. Los Bravos fueron 14 juegos mejores que Filadelfia en la temporada regular en el 2023, exactamente el mismo número de juegos que fueron mejores que los Filis en el 2022. No significó nada el año pasado. Podría no significar nada otra vez este octubre. Cuidado con el primer juego aquí: Si los Filis pueden ganar en Atlanta, verás a un montón de fanáticos de los Bravos sintiendo todo tipo de desagradables “déjà vu”.

3) Los D-backs son el nuevo club del Oeste de la L.N. que va por los Dodgers

Los Dodgers han ganado 10 de los últimos 11 títulos del Oeste de la L.N., y el que no ganaron, se vengaron en la SDLN poco después de terminar la campaña. (Eso fue en el 2021, cuando ganaron 106 juegos y eliminaron en los playoffs a los Gigantes, que ganaron 107 partidos). Todos apuntan siempre a los Dodgers en esta división, y por lo general… fallan.

Es decir, hasta el año pasado, cuando los Padres, de manera gloriosa, derribaron a los Dodgers en la SDLN, aparentemente notificando que los días de dominio de los Dodgers habían terminado. Bueno… no terminaron. Pero ahora los D-backs tienen la oportunidad de borrar la tabla de posiciones de la temporada regular en una serie corta. De hecho, los D-backs se enfrentaron a los Dodgers la última vez que estuvieron en los playoffs, en 2017, una serie en la que fueron rotundamente barridos. Solo quedan dos D-backs (Christian Walker y el dominicano Ketel Marte) de ese año, pero la nómina está llena de jugadores que han visto a los Dodgers dominarlos por años… al igual que han dominado a todos los demás en el Oeste de la L.N.

Los Dodgers se han tambaleado este año quizás como no lo han hecho en una década, y aún así ganaron la división con facilidad. ¿Continuará ese dominio una serie más? Otra pregunta divertida: Si los Dodgers ganan, ¿volverán a tirarse a la piscina de los Diamondbacks? (Para los aficionados más jóvenes, esto fue muy importante hace 10 años).

4) ¿Podrán los Orioles aprovechar esta oportunidad?

Hay quienes piensan que, porque los Orioles cuentan con tanto talento joven, que este es apenas el comienzo para el equipo, y que por lo tanto este año no es tan importante porque seguramente van a tener más oportunidades. Pero las cosas no siempre salen así. Los equipos que uno cree tienen el camino despejado por muchos años muchas veces dan pasos hacia atrás. (Pregúntenle a los Padres del año pasado, o a los Azulejos durante la última media década, al respecto.)

Tomando en cuenta lo reñido que está el Este de la Liga Americana, es muy posible que los Orioles tengan su mejor oportunidad ahora mismo. Al fin y al cabo, tienen el mejor sembrado en la Liga Americana y ventaja de local en un año en que las potencias tradicionales del Joven Circuito (Boston y Nueva York) ni siquiera clasificaron para los playoffs. Los Orioles tienen todo ese talento joven en salud al mismo tiempo. Tienen a un público en el Camden Yards que después de años de sufrimiento va a rugir con cada pitcheo de cada juego. Y se van a medir a un equipo de los Rangers con una gran ofensiva, pero un pitcheo escaso, tanto en la rotación como en el bullpen. Los Orioles no tienen que mirar al futuro para ganar la Serie Mundial: Tienen muy buena oportunidad de ganarla este año. Es mejor que no la desaprovechen.

5) ¿Veremos a los mismos equipos de siempre en las Series de Campeonato y la Serie Mundial? ¿O habrá sangre nueva?

Existe la posibilidad de que la Serie Mundial del 2023 sea un enfrentamiento bien conocido. Los Astros han disputado tres de las últimas cuatro Series Mundiales y cuatro de las últimas seis; siguen en la pelea. Los Dodgers han participado en tres de los últimos seis Clásicos de Otoño; también están con vida. Los Bravos ganaron la Serie Mundial hace dos años y están en los playoffs ahora mismo. Los Filis la perdieron el año pasado y están vigentes.

Nadie se sorprendería si volvieramos a ver esos equipos batallar por el título nuevamente. Pero al mismo tiempo, hay oportunidades para ver novenas que no llegan a una Serie Mundial en mucho tiempo.

Los D-backs no han participado desde el 2001 (y no han llegado a la SCLN desde el 2007); acaban de avanzar a la SDLN. Los Mellizos no van a la Serie Mundial desde 1991 (y a la SCLA desde el 2002); están vivos. Los Orioles no van a la Serie Mundial desde 1983 (o a la SCLA desde el 2014). Y los Rangers nunca han ganado a la Serie Mundial y no juegan en una (ni en una SCLA) desde el 2011.

¿Será la Serie Mundial un enfrenamiento emocionante? ¿Será algo que nunca hemos visto? La próxima semana empezará a darnos una idea. A partir del sábado.-mlb.com