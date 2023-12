Tigres sacó sus garras y pasó al round robin

Maracay.– Tigres de Aragua se levantó de la derrota sufrida el viernes, en el juego inicial de la Serie de Comodín, para imponerse 9-3 sin atenuantes a Águilas del Zulia y obtener así el pase al Round Robin Semifinal de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Zulia la tenía difícil para avanzar a la siguiente ronda, pues debía barrer a Tigres en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. El viernes asustó al vencer 7-2, pero el sábado ni su ofensiva ni su pitcheo pudieron parangonarse con los argumentos presentados por los bengalíes, quienes atacaron con 11 imparables, aceptaron sólo cinco y al campo jugaron con un solo error por dos de sus rivales.

Bruce Rondón (1-0), con relevo de apenas un tercio de entrada, se apuntó el triunfo. Fue el cuarto de seis brazos que defendieron la trinchera ganadora. Por Águilas hubo desfile de ocho lanzadores. La derrota recayó en Danny Rondón (0-1), el cuarto en el orden.

El desafío abarcó 3 horas 39 minutos, ante una concurrencia que colmó la tribuna central del parque y que celebró ruidosamente al caer el out 27, que oficializó el triunfo de Tigres, que así sellaba su boleto para el Round Robin.

Instancias donde medirá fuerzas con Cardenales de Lara, Leones del Caracas, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira, a partir del próximo martes 2 de enero.

Aragua abrió la pizarra en su primer ataque, donde tomó ventaja de 2-0. Luego de dos outs, Alexi Amarista encendió doble a la derecha y José Alberto Martínez le siguió con sencillo remolcador a la izquierda. El jardinero José Pirela perdió la bola y Martínez se corrió hasta la intermedia. Sencillo de Yermín Mercedes a la derecha, puso en el plato al “Cafecito”.

En el tercero, Tigres se despegó 3-0. Amarista inició con imparable a la izquierda para explotar al abridor dominicano José Piña. Eduardo Jiménez entró a relevar y caminó a José Martínez, quien sería forzado en la intermedia con batazo de Mercedes. Con corredores en las esquinas exteriores, Leobaldo Cabrera elevó de sacrificio al centro para fletar a Amarista.

Luego de soportar durante 5.0 innings el yugo del derecho Guillermo Moscoso, en el sexto Zulia igualó 3-3 sin conectar de hit, pero apoyado en la cortesía de cinco boletos otorgados por el relevo bengalí.

Contra el dominicano Yasel Santana, Alí Castillo, José Pirela y Rougned Odor tomaron boletos. Con las bases llenas entró al rescate el derecho Leonel Campos, quien caminaría a Bryant Flete y a Héctor Sánchez para que Castillo y Pirela anotaran de modo forzado. Freddy Galvis elevó de sacrificio al centro para que Odor concretara la igualada.

Tigres no tardó en reaccionar y en la conclusión del sexto se desprendió 6-3. Ante el derecho Danny Rondón, Carlos Tocci tomó boleto y entró a relevar Gregory Infante. Luis Álvarez se sacrificó, pero Ángel Aguilar y Yonathan Mendoza sacaron provecho al descontrol de Infante para llenar los cojines. Con el zurdo mexicano Hazahel Quijada en el bullpen, el mánager Néstor Corredor prefirió dejar al derecho Infante frente a Amarista, bateador zurdo y líder en imparables conectados en la fase regular.

Amarista a limpiaría las bases con doble entre los jardines izquierdo y central para que el cuadro bengalí recuperara su ventaja de tres carreras.

En la conclusión del séptimo, vino el segundo rally consecutivo de tres carreras para Tigres, con lo cual el juego entraba al congelador.

Cabrera inició con doble al centro, frente a Carlos Quevedo. Tocci se sacrificó, pero Quevedo disparó desviado a la inicial para que anotara Cabrera. Aldry Acosta reemplazó a Quevedo para caminar intencionalmente a Yonathan Mendoza y permitir largo doble a la izquierda de Keyber Rodríguez, que empujó las anotaciones de Tocci y Mendoza para el definitivo 9-3.

Terminado el encuentro, los diferentes medios audiovisuales captaron el sentir de varios de los protagonistas tigreros.

Alexi Amarista, camarero del club manifestó que «salí enfocado a tratar de producir en ese sexto inning con las bases llenas. Tenía varios turnos sin conectar de hit y salió el doble barre bases. Zulia fue un gran rival, pero Tigres merecía ir al Round Robin”.

José Alberto «Cafecito» Martínez, bateador designado y capitán del club, indico que «sufrimos en el juego del viernes pero no perdimos la fe. Ese sufrimiento fue la inspiración para lograr un triunfo convincente y alcanzar el objetivo de entrar en el Round Robin».

Carlos Tocci, quien jugó un jardín central de lujo, confesó que “me he enfocado mucho en la defensa. Por ello, a lo largo de la campaña, convertí en outs muchos batazos que al salir parecían extrabases. El mánager Buddy Bailey siempre me dio la confianza y eso me hizo jugar a gusto. Lo importante es que estamos otra vez en el Round Robin y vamos a dar la batalla”.

Yonathan Mendoza, útil jugador que rindió en varias posiciones durante la campaña, mostró un bate que jamás perdió la alegría. También tenía algo que decir. “Lo buscamos y lo logramos. Se nos complicó. Pero vamos a jugar en enero y vamos a mantener el enfoque. Tenemos material para dar la batalla en el Round Robin. Cuenten con los Tigres”.

Keyber Rodríguez llegó en noviembre desde Tigres de Aragua para convertirse en el titular indiscutido del campocorto. Comentó que “anoche dormí triste.

Pero hoy llegamos al estadio convencidos de que la historia sería diferente y así resultó. Lo logramos. Llegamos al Round Robin. Tenemos un equipo de garra”.

Finalmente, Víctor Zambrano, presidente del club, también tuvo unas emotivas palabras. “No me arrepiento de haber dado un voto de confianza al mánager Buddy Bailey, cuando el equipo no encontraba el camino del triunfo. Sabíamos que, si alguien podía cambiar el curso del club, ese era Buddy y no nos equivocamos. Es un gran mánager al frente de un equipo plagado de guerreros».-lvbp.com-