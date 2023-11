Tigres deja tendidos a Tiburones y suma tres en fila

Maracay.- Un sencillo hacia el jardín central de Carlos Tocci en el noveno capítulo le puso la guinda al pastel a la tercera victoria consecutiva de los Tigres de Aragua, que dejaron en el terreno a los Tiburones de La Guaira este viernes con marcador de 5-4 en el José Pérez Colmenares de Maracay.

Los bengalíes, que venían de ganar en días corridos en Macuto frente a Bravos el miércoles y ante los mismos escualos el jueves, comenzaron el ataque en el segundo acto, cuando un incogible productor de Alexi Amarista llevó Gersel Pitre y Tocci hasta la registradora.

Y en el episodio siguiente, Pitre sacudiría su primer triple del vigente campeonato para remolcar otras dos en las piernas de José Martínez y Alexander Palma.

La Guaira no mostró señales de vida en el cajón de bateo hasta el sexto inning, cuando explotaron con tres anotaciones para ponerse a sólo una de distancia. Wilson García se embasó por error del primera base Yorman Rodríguez y Danry Vásquez pudo anotar en la jugada, mientras que Leonardo Reginatto se metió hasta la antesala.

Posteriormente, Alcides Escobar, que debutó en la 2023-2024 durante la faena del jueves contra los felinos, disparó su primer doble del torneo para impulsar las otras dos de Tiburones en dicho acto.

En el octavo, García volvería a aparecer, en esta oportunidad con su primer bambinazo del certamen, para nivelar las acciones.

Sin embargo, frente a los envíos del norteamericano Sam Bordner en el noveno, Tocci sentenció las acciones a favor de los locales con un batazo flojo hacia el bosque central que Franklin Barreto no alcanzó a capturar para que Manuel Meléndez anotara la rayita decisiva.

“Gracias a Dios me están saliendo las cosas bien. Para nadie es un secreto que comenzamos un poco lento, pero últimamente el equipo ha jugado mejor”, le comentó Tocci al departamento de prensa felino. “El mánager Buddy Bailey siempre ha dicho que esto es como un rompecabezas, todos los días hay una pieza que hay que poner y esta vez me tocó a mí”, agregó.

Amarista sonó cuatro hits en cinco oportunidades por los Tigres, además de remolcar dos carreras, mientras que Pitre se fue de 4-2, también con dos fletadas a su cuenta.

Por los litoralenses, la figura ofensiva fue Escobar con sus dos impulsadas.

Lorenzo Cedrola y Vásquez despacharon un par de inatrapables cada uno.

El abridor de la tropa de Buddy Bailey fue Jonathan Vargas, quien salió sin decisión luego de un sólido trabajo en el que permitió apenas tres hits en cinco innings en blanco, sin boletos y con dos ponches.

Pero la victoria fue para el otrora grandeliga Bruce Rondón (1-1), con un noveno tramo sin mayores problemas, en el que le conectaron un incogible y pasó por la guillotina a dos contrarios.

Mientras tanto, Gunnar Kines, quien había sido el mejor abridor de los salados hasta ahora en la temporada, tuvo su peor presentación de la 2023-2024, con apenas dos innings y un tercio de labor, en los que fue castigado con cuatro hits e igual número de carreras (dos limpias), sin ponchar rivales y regalando dos pasaportes.

La derrota, no obstante, fue para Bordner (0-1), quien toleró la carrera del triunfo para Aragua en el último capítulo.

“Hemos ganado tres seguidos, hay que tratar de mantener el buen momento. De mi parte, he estado trabajando duro con el coach de bateo Raúl Padrón y he estado llegando temprano al estadio para hacer los ajustes. Tengo la oportunidad de jugar a diario y creo que la he aprovechado”, explicó Tocci.

El lauro le permitió a los bengalíes igualar a los escualos en la quinta posición de la tabla. Los Tigres tienen ahora récord de 8-10 y los Tiburones de 7-9, ambos a cuatro juegos y medio de la punta.

Aragua viajará este sábado a Caracas para medirse a los Leones en el Monumental Simón Bolívar, donde también verán acción el domingo. Por su parte, La Guaira se trasladará hasta Barquisimeto para una serie de fin de semana contra Cardenales.-lvbp.com-