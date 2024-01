Tiburones mantuvo su invicto y le repitió dosis al Caracas

Caracas.- La paciencia de los bateadores de Tiburones de La Guaira le sacó provecho al descontrol del relevista Ricardo Rodríguez, para fabricar dos carreras en la novena entrada que le permitieron a los litoralenses romper un empate 2-2 en el noveno inning y vencer como visitante 4-2 a Leones del Caracas, en el cierre de la primera semana del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La Guaira, que celebró en condición de visitante en el Estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar, mantuvo su invicto en la semifinal pues mejoró su récord a 5-0 para continuar en la cima de la tabla, donde Caracas, que perdió por segundo día seguido ante los litoralenses, ostenta una marca de 2-3 y comparte la tercera casilla con Tigres de Aragua. El sábado, en el parque Universitario, Tiburones se había impuesto 4-1 sobre Leones.

Gracias a su lauro de este 7 de enero de 2024, Tiburones extendió su reciente hegemonía sobre Leones, pues lo dominó por quinta vez consecutiva, tras salir airoso en los últimos tres careos de la ronda eliminatoria y el par que han disputado en esta postemporada.

Rodríguez, quien entró en relevo de emergencia por la lesión sufrida por el cerrojo Anthony Vizcaya, que dejó a dos corredores en los senderos e igual cantidad de outs, le regaló pasaportes consecutivos al jardinero izquierdo Yasiel Puig y al cátcher Luis Torrens para que el inicialista Leonardo Reginatto anotara desde la antesala (3-2). Luego caminó al guardabosque derecho Danry Vásquez para que el bateador designado Wilson García tocara el plato y decretara el score final (4-2).

Fue una victoria merecida para los escualos que previamente contaron con una sólida labor de su abridor Ricardo Pinto, quien se marchó sin decisión pese a mantener bastante controlada a la ofensiva de los melenudos.

Pinto trabajó 5.0 capítulos y sólo permitió una carrera en un cotejo en el que mostró mucho control, ya que sólo obsequió una transferencia y recetó tres ponches. Apenas le conectaron cuatro imparables. Mezcló a la perfección la recta con su slider y sinker, para neutralizar a la toletería melenuda, algo que, seguramente, dejó satisfecho a Carlos “El Toro” Zambrano, coach de pitcheo de los salados.

“Ricardo es un lanzador muy parecido a mí (al recordar su trayectoria como pitcher), depende de su sinker y la usa bien”, dijo Zambrano a Adriana Flores, periodista, narradora y comentarista de Televen. “Es algo que hemos estado trabajando. Pinto no poseía la slider tan desarrollada y ahora vemos que con los ajustes funciona mejor”.

Pinto opinó sobre su desempeño en el morrito en un diálogo con Efraín Zavarce, comunicador social de IVC.

“Me sentí muy bien tanto en la temporada regular como en el Round Robin. La clave del éxito es que el equipo está jugando muy unido”, señaló el diestro. “Me he sentido cómodo con la manera de dirigir el juego que posee Luis Torrens porque es muy inteligente para solicitar los envíos y nunca lo chequeo. De verdad, él hace muy bien su trabajo”.

El serpentinero también opinó sobre el buen momento de La Guaira que comanda el standing sin haber arrancado como favorito. “La posición en la que culminaste en ronda regular no importa, porque en los playoffs sólo hay es que luchar. Vengo a dar lo mejor de mí y no importa las carreras que me hagan, siempre busco hacer mejor las cosas. Me gusta mostrarme en juegos cerrados como éste, porque la adrenalina es más alta”, agregó el escopetero.

Pinto, quien colocó 41 de sus 68 envíos en zona de strike, halló en el antesalista Maikel García a un gran aliado para doblegar a los felinos, pues este último fue el principal responsable de las dos anotaciones producidas por Tiburones en la parte alta del quinto inning.

El camarero Ehire Adrianza se embasó con un infield hit de “piedrita”, pues pegó un rodado manso por los predios de su homólogo Harold Castro y la pelota rebotó para superar al caraquista. Luego el campocorto Bryan Rocchio falló por la vía 43 y Adrianza llegó a la segunda estación. Posteriormente, Maikel García sacudió un doble al rightfield que le dio acceso al home a Adrianza.

Había un out.

Más tarde, Jhoulys Chacín, abridor de Caracas, que también se fue sin veredicto, realizó un movimiento ilegal y el umpire principal Edward Pacheco decretó balk para que Maikel García anclara en la esquina caliente. Chacín logró ponchar a Reginatto, al forzarlo a abanicar, pero la esférica no pudo ser manejada por el cátcher Freddy Fermín, pues pegó en el plato y se levantó. La redonda salió hacia el frente y el careta la buscó hacia la zona de protección.

Chacín se percató de la desorientación de Fermín, cogió la pelota y trató de tocar a García quien lo superó en velocidad para pisar la goma y decretar el 2-0.

“Las cosas me han salido muy bien tanto ayer (sábado) como hoy (domingo).

Gracias a Dios pudimos conseguir las victorias. Lo que más me gustó es que pude demostrar que soy un jugador que se amolda a cualquier situación”, confesó “El Barrendero” a IVC, quien disfrutó mucho el dominio sobre el Caracas.

“Los cinco juegos que hemos jugado recientemente contra Caracas han sido bastante fuertes, pero hemos podido triunfar porque mantuvimos nuestro enfoque en todo momento”, añadió.

Chacín, la víctima de las acciones de Maikel García. Transitó 4.2 episodios, recibió siete imparables y le marcaron dos rayas pulcras. No caminó adversarios y guillotinó a cuatro.

Leones, con el ímpetu que caracteriza a un monarca defensor, reaccionó en el cierre del quinto acto frente a Pinto y logró marcar una vez en una acción similar.

Wilfredo Tovar, defensor del tercer cojín, abrió con un biangular y llegó a la tercera almohadilla con un largo elevado de sacrificio del rigthfielder Oswaldo Arcia a la pradera derecha. Con el toletero designado Jhonny Pereda en el cajón de bateo, Pinto tiró una esférica desviada y Torrens la buscó en el back stop. Le dio la pelota a Pinto para tratar de retirar a Tovar en el pentágono. Pinto bloqueó el acceso, pero el leonino se coló y lo cruzó la registradora, aunque eso no evitó que colisionaran. Ambos sufrieron traumatismos, pero no dejaron el diamante en ese momento.

Tovar también fue el autor de la rayita de la igualdad en el séptimo tramo frente al relevista Pedro Rodríguez. Empezó ese inning con un boleto negociado y luego Arcia recibió un bolazo, para que quedaran dos corredores en circulación. Pereda bateó para dobleplay por la vía 46-63 y Tovar se paró a 90 pies del home plate. Luego, con Gabriel Noriega (tercera base) como cañonero, Rodríguez disparó un “wild pitch” y Tovar tocó la casa nivelar el score (2-2).

Pero La Guaira no se amilanó con lo hecho por su Rival Moderno y con su par de rayas en el noveno tramo, pudo festejar, algo que alegró mucho a Puig.

“Todavía nos quedan 11 encuentros por disputar, pero vamos bien encaminados. Hoy (domingo) hicimos pequeñas cosas tanto a nivel de bateo como de pitcheo, al igual que en defensa, y pudimos ganar. Estamos dando los pasos para poder conseguir ese campeonato que alegre a la fanaticada de La Guaira, que reside en Caracas y en Macuto, porque llevan 37 años a la espera de una alegría”, manifestó el cubano a Televen, al que hizo referencia a una atrapada en el sexto inning cuando le decapitó un extrabase a Castro al ejecutar un deslizamiento. Impactó contra la pared de la izquierda, pero no sufrió daños físicos.

“Uno debe aportar en defensa y en ataque. Desde las prácticas estamos enfocados en que el equipo gane y por eso hago ese tipo de acciones. Esta LVBP es una gran liga y agradezco a la gerencia de Tiburones por dejarme ser parte de esta experiencia”, explicó Puig.

Jesús Pirela (1-0), uno de seis brazos empleados por el mánager guairista Oswaldo Guillén, se llevó el lauro, mientras que Arnaldo Hernández (1) se acreditó el salvado. Vizcaya (2-1), uno de ocho tiradores usados por el capataz avileño José Alguacil, sufrió el revés.

“Pude conseguir el rescate porque mantuve controladas mis emociones. En realidad, coloco la mente en blanco y así puedo trabajar mejor”, declaró Hernández a Televen, al referirse a su actuación perfecta de un tramo. “Siento una gran emoción y espero que sigamos jugando bien para poder hacer que La Guaira sea campeón”.

Este lunes, Caracas estará de descanso, mientras que La Guaira recibirá a Cardenales de Lara en el recinto de Los Chaguaramos.-lvbp.com-