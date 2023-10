Tiburones dejó en el terreno a los Tigres

Caracas.- Los Tiburones de La Guaira arruinaron el regreso de Buddy Bailey a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con una remontada que les permitió iniciar con el pie derecho su recorrido en la temporada 2023-2024, al dejar en el terreno a los Tigres de Aragua con marcador de 4-3 en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, el sábado por la noche.

La primera carrera del compromiso llegó en el segundo acto, gracias a un sencillo del jardinero Leobaldo Piña que remolcó a José “Cafecito” Martínez para poner arriba de forma momentánea a los felinos.

Sin embargo, la reacción de La Guaira no se hizo esperar, con un cuadrangular del brasileño Leonardo Reginatto por todo el jardín izquierdo que igualó las acciones en la parte baja de ese mismo capítulo.

La igualdad en el marcador se mantuvo hasta el séptimo, cuando volvió a aparecer Piña con un elevado de sacrificio que puso arriba nuevamente a los Tigres. La ventaja aumentaría a 3-1 algunos minutos más tarde, cortesía de un sencillo de Jesús Rodríguez que impulsó al grandeliga Sandy León.

Así se mantuvo la pizarra hasta la parte baja del noveno acto, cuando con dos outs en la pizarra, el relevista Adam Hofacket permitió un soberbio cuadrangular del antesalista Ángel Aguilar para empatar el cotejo y forzar a las entradas extras.

“Tuve una emoción muy grande mientras estaba recorriendo las bases porque pensaba en la alegría que le estaba brindando a mis compañeros y a los fanáticos presentes”, dijo Aguilar en declaraciones para Televen.

Luego de que Aragua fracasara en su intento por fabricar anotaciones en el décimo tramo, a pesar de la implementación de la Regla Panamericana, que le permite a los equipos iniciar con un corredor automático en la segunda almohadilla en cada episodio extra, La Guaira capitalizó frente al veterano Bruce Rondón.

Con un par de elevados, uno de Leobaldo Cabrera y otro sacrificio de Franklin Barreto, el paracorto Alberti Chávez pudo completar el trayecto desde la intermedia hasta el plato para sentenciar el choque a favor de los más recientes subcampeones del circuito.

“Sabía desde que estaba en el cajón de bateo que me iba a llegar el turno importante y no podía desaprovechar la oportunidad”, indicó Barreto, que está en su segunda zafra con el uniforme de los litoralenses. “Intenté llevar la pelota lo más lejos posible para que el corredor no tuviera problemas a la hora de anotar y nos pudiéramos ir a casa con una victoria en el bolsillo#, añadió.

Por los salados, Reginatto cerró de 4-1 con su cuadrangular, mientras que Aguilar se fue de 4-1 con un jonrón y dos fletadas. Danry Vásquez disparó dos indiscutibles en cuatro turnos, al igual que Barreto.

“Es importante comenzar la temporada con el pie derecho y hacerlo con una remontada le añade algo especial”, aseguró Aguilar. “Estamos enfocados en completar la tarea en esta temporada y gracias a Dios tuvimos el inicio que necesitábamos”.

En el caso de los bengalíes, Piña finalizó la faena de 3-1 con dos carreras remolcadas y “Cafecito” sacudió dos cohetes en igual cantidad de oportunidades oficiales en el cajón de bateo, además de sumar un par de boletos.

El lanzador ganador fue Arnaldo Hernández (1-0), quien laboró por espacio de una entrada en blanco, con un ponche. El iniciador del duelo por La Guaira, David Davalillo Jr., respondió con cuatro innings de dos hits y una carrera, al mismo tiempo en que regaló dos boletos y pasó por la guillotina a tres contrarios.

La derrota, por su parte, cayó sobre los hombros de Rondón (0-1), a pesar de que no toleró incogibles en sus dos tercios sobre el ruedo.

Este domingo, Tiburones se marchará a su otra casa, el Estadio Universitario de Caracas, donde recibirá a los Leones. Los Tigres, a su vez, abrirán las puertas del José Pérez Colmenares por primera vez en la 2023-2024 para medir fuerzas con Caribes.-lvbp.com