Ronald Acuña Jr recibió su tercer Premio “Luis Aparicio”

Caracas.- El grandeliga venezolano, Ronald Acuña Jr., recibió el galardón Luis Aparicio, que enaltece al mejor jugador criollo en las Mayores durante la temporada de 2023 y en medio de la ceremonia, confirmó que verá acción durante toda la campaña regular de la contienda 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), incluyendo el Round Robin y la Gran Final.

Aunque, las expectativas de El Abusador no llegan hasta allí, pues tiene en sus planes jugar la Serie del Caribe que se disputará en Miami, el próximo mes de febrero.

“Yo soy el tipo de pelotero que piensa que mientras más juegue, más desarrollo las habilidades. El año pasado me prestó la Liga, aunque fueron 10 juegos, creo que eso marcó la diferencia. Este año voy a jugar completo con el favor de Dios”, dijo Acuña con una sonrisa en el rostro. “Si La Guaira clasifica estaré en el Round Robin y en la final, si pasamos”, puntualizó.

En caso de no contar con la oportunidad de vestirse de tiburón en la postemporada, el oriundo de La Sabana no se quedará de brazos cruzados.

Está totalmente dispuesto a uniformarse con otra novena, en condición de refuerzo y seguir encaminado a la justa caribeña, que se llevará a cabo en Estados Unidos.

“Si no clasificamos, tengo que ponerme en la lista de refuerzos”, confesó. “Esto es pelota, yo lo que quiero es jugar. Voy a ir a la Serie del Caribe con Venezuela, vaya quien vaya”, destacó Acuña.

El nativo de La Sabana no posee el repetitivo problema de ser detenido por su organización de la Gran Carpa, en este caso, los Bravos de Atlanta.

“Ellos me dijeron que jugara pelota fuerte como yo lo hago, pero con inteligencia. Mientras más juegue llegaré en mejor forma. La Serie del Caribe es en febrero y de ahí voy al Spring Training”, soltó.

Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, extendió su agradecimiento al habilidoso jardinero, de 25 años de edad, por brindar experiencias tan maravillosas al país.

“Como venezolano y apasionado al beisbol, quiero darte las gracias por todo lo que has logrado. En nuestro beisbol estás de moda y eso es un orgullo para nosotros. Peloteros como tú, que vienen a jugar en Venezuela, hacen que la liga crezca. Como presidente de la LVBP, agradecido de tenerte con nosotros y ojalá Tiburones esté en la pelea para tenerte con mucho entusiasmo”, expresó.

Tercer Premio Luis Aparicio

Ronald Acuña Jr. se adjudicó la premiación del Luis Aparicio, por tercera vez en su trayectoria, en su vigésima edición, luego de registrar un curso histórico en las Grandes Ligas. Anotó su nombre en el selecto grupo de peloteros con al menos 40 cuadrangulares y 40 bases robadas en una misma temporada, y apuntó mucho más alto, fundó el apartado de toleteros con más de 40 bambinazos de vuelta completa y 70 almohadillas estafadas.

Por su parte, también se hizo con el MVP de la Liga Nacional de forma unánime, una situación que se ha visto apenas ocho veces en los libros de historia del circuito norteamericano.

“Desde niño anhelaba ganar el campeón bate, pero gracias a Dios pude llevarme el MVP que tiene más peso. Espero mantenerme saludable para seguir poniendo los números y llegar al Salón de la Fama con Miguel Cabrera y todas las superestrellas”, comentó el venezolano.

Sus estadísticas ofensivas estuvieron adornadas con un average de .337 con un sobresaliente 1.012 de OPS, 217 hits conectados, 41 vuelacercas, 106 rayitas fletadas, 149 anotadas, 80 boletos conseguidos y 84 ponches sufridos en 643 visitas al plato.

“Si digo que lo he asimilado (su actuación en 2023), estoy mintiendo. Siempre espero buenas temporadas en Grandes Ligas, pero nunca pensé en tener una como esta”, recalcó.

“Para mí, has sido el mejor pelotero que ha parido este país, en tu generación. Sigue trabajando duro, con tu disciplina y creyendo en tu país. Me siento muy contento que estés jugando aquí en Venezuela, porque eso le da un ejemplo a los demás jugadores. Ahora te entrego este premio (Luis Aparicio), que yo gané en el 2007 y espero que tu sigas ganando más”, destacó el ex grandeliga Magglio Ordóñez al referirse a Acuña.-lvbp.com-