Osmer Morales arrasó en el premio “Carrao Bracho”

Caracas.- Osmer Morales ganó la tarde del miércoles el premio Carrao Bracho por unanimidad tras una histórica campaña con Bravos de Margarita, que le convirtió en el décimo lanzador en los registros de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en alzarse con la Triple Corona del pitcheo.

El derecho, de 31 años de edad, acaparó los 50 votos posibles al primer lugar del galardón otorgado por la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la temporada 2023-2024, sumando el máximo de 250 puntos. El anuncio fue realizado por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, empresas organizadoras de la premiación.

“Estoy bastante contento con el año que he tenido”, dijo Morales al departamento de prensa insular, tras conocerse los resultados. “De verdad, quiero darle las gracias, primeramente, a Dios y a todo el staff de los Bravos de Margarita, tanto a la oficina como a los coaches, por la confianza. Seguimos dando el 100%”.

El oriundo de Villa de Cura superó con casi el doble de las unidades posibles a Máximo Castillo, de Cardenales de Lara, quien sumó 126 puntos para escoltarle en la elección. Mientras que Anthony Vizcaya, de Navegantes del Magallanes, completó el podio, con 42.

“Uno como lanzador, cuando sale y tiene el respaldo de un equipo, te da una confianza aún más grande todavía”, afirmó Morales. “Esto también es gracias a los muchachos, tanto la ofensiva como la defensiva, son los mejores. Gracias a eso, pude obtener las victorias que tuve con Bravos, esto es gracias a ellos también”.

El aragüeño encabezó el circuito en triunfos (siete), efectividad (2.26) y ponches para erigirse como el primer triple coronado desde Edwin Hurtado, quien lo hizo en la campaña 2003-2004, con Lara. Además, fue apenas el segundo que lo logró de forma invicta, tras Wilson Álvarez (1991-1992), a quien Morales le dedicó unas palabras durante la transmisión en vivo vía Instagram.

Álvarez fue el coach de pitcheo de Morales en la reciente edición de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, donde el serpentinero diestro también se alzó con la distinción al Lanzador del Año, por su actuación con Centauros de La Guaira. Una tendencia de rendimiento que mantuvo en la LVBP, con la cercana supervisión de Giovanni Carrara, instructor de lanzadores del conjunto neoespartano.

“La confianza que me dio el equipo, que me dio el staff desde el día uno, de tener esa seguridad de estar en la rotación fue la clave”, aseguró. “Tengo que agradecerle mucho a Gio (Carrara) por el trabajo, también a José Moreno por la confianza, y al señor Wilson Álvarez, quien me ayudó bastante en la Liga Mayor. Estoy bastante agradecido con él, por su aporte y por su ayuda”.

Morales, de igual manera, se convirtió en el primer pitcher de Bravos en ganar el premio y en el tercero en los anales de la franquicia, luego de que Keith Evans (1999-2000) y Ricardo Palma (2004-2005) lo hicieran con la anterior denominación del Pastora de Los Llanos.-lvbp.com-