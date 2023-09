Noche de récords de unos Bravos desprendidos

Filadelfia.- Matt Olson empató el récord de la franquicia cuando disparó su cuadrangular número 51 de la temporada durante la cuarta entrada del juego del martes por la noche en contra de los Filis en el Citizens Bank Park.

Con su más reciente fiesta de batazos largos, los Bravos se acercaron un paso más a su sexto banderín del Este de la Liga Nacional consecutivo. Su victoria por 7-6 en 10 entradas sobre los Filis redujo su número mágico a dos, lo que significa que podrían asegurar la división con un triunfo en el partido del miércoles por la noche.

“Se siente como su estuviéramos esperando ansiosos la celebración”, exclamó el puertorriqueño Eddie Rosario. “Me siento bien afortunado. Hemos celebrado bastante desde que llegué a Atlanta. Estoy listo para hacerlo de nuevo”.

• Juegos restantes (17): visitan a Filis (1), visitan a Marlins (3), vs. Filis (3), visitan a Nacionales (4), vs. Cachorros (3), vs. Nacionales (3)

• Tabla de posiciones actualizada: Los Bravos están en la punta a 16 juegos por encima de los Filis en la carrera del Este de la Liga Nacional. Atlanta actualmente es el mejor líder de división en el Viejo Circuito, lo que significa que irán directo a la Serie Divisional — que comienza el 7 de octubre — y se enfrentarán al ganador de la Serie del Comodín entre el Nro. 4 y Nro. 5.

• Número mágico: Para clasificar a la postemporada: 0; para el título de división: 2

Los 51 jonrones de Olson igualan el récord de la franquicia que Andruw Jones fijó en el 2005. Los Bravos sacudieron tres cuadrangulares en los primeros cinco episodios del compromiso del martes para aumentar su total de la campaña a 281, que son dos más que el anterior récord de la Liga Nacional que los Dodgers habían establecido en el 2019.

Los Bravos llevan paso para terminar la temporada con 311 jonrones, que serían cuatro más que el récord de Grandes Ligas fijado por los Mellizos del 2009, conocidos como la “Bomba Squad”.

“¿Lo logramos hoy?”, preguntó el careta de los Bravos, Travis d’Arnaud, acerca del récord colectivo de jonrones del Viejo Circuito. “Realmente no te das cuenta cuando lo estás haciendo porque se siente normal, y es una situación que hemos estado viviendo todo el año”.

El jonrón de dos carreras del venezolano Ronald Acuña Jr. contra el abridor derecho Zack Wheeler en la quinta entrada le dio a los Bravos un nuevo récord de jonrones de la Liga Nacional con 280, superando a los Dodgers del 2019.

Marcell Ozuna sumó a ese total cuatro bateadores después, al conectar un bambinazo de tres carreras contra Wheeler.

Acuña necesita tres jonrones más para lograr lo que sería la cuarta campaña de 40 jonrones y 40 bases robadas en la historia de Grandes Ligas. También sería la primera temporada 40-60, ya que tiene 65 estafas. Nadie se ha robado más de 46 colchonetas en una campaña en la que ha conectado 40 bambinazos.

Olson es líder de Grandes Ligas en cuadrangulares y carreras producidas. Ningún otro jugador ha conectado más de 44 vuelacercas en este 2023. El inicialista de los Bravos tiene 128 remolcadas, 25 más que el siguiente en la lista. Necesita siete empujadas más para igualar el récord moderno de la franquicia que fijó Eddie Mathews en 1953. Gary Sheffield impuso la marca del club en Atlanta cuando produjo 132 carreras en el 2003.-mlb.com