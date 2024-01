Mordida mortal de los Leones ante los Tigres

Caracas.- Leones del Caracas tuvo la capacidad para descifrar los pitcheos del debutante Jorge Pérez en el momento oportuno, contó con una extraordinaria labor del lanzador Jhoulys Chacín y gracias a esos factores obtuvo el miércoles una victoria como anfitrión 4-2 sobre Tigres de Aragua en un encuentro entre clubes urgidos de ganar en el Round Robin de la temporada 2023-2024.

Caracas, que con récord de 6-7 ocupa el tercer lugar de la tabla y está a 1.0 juego de distancia de Cardenales de Lara (7-6) –dueño del segundo y último puesto que da acceso a la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)-, le asestó un golpe “mortal” a Aragua (4-9) que se mantuvo en el sótano de la tabla y quedó eliminado. Tiburones de La Guaira (10-3) lidera el standing y ya selló su cupo a la instancia decisiva. Bravos de Margarita (5-7) descansó y se sitúa en la cuarta plaza.

“Me siento muy contento por este juego ganado. Para nadie es un secreto que a nosotros sólo nos sirve triunfar y hoy (miércoles) todos los muchachos hicieron un buen trabajo”, dijo Chacín a Roger Rojas, periodista de Simpletv, tras un desafío en el que el ataque avileño respondió en un instante crítico.

La ofensiva leonina, que antes del cotejo en el Estadio Monumental de Caracas exhibía el peor average colectivo del Todos Contra Todos (.230), fue dominada por Pérez en el arranque del tope, pues este último retiró las tres primeras entradas por la vía rápida y pudo concretar un out en el cuarto episodio. Harold Castro, segunda base de Leones, rompió ese hechizo con un extrabase clave.

Castro, pelotero con experiencia en la Major League Baseball (MLB), conectó un doble y eso elevó el ánimo de sus compañeros. Luego, el cubano Yadier Drake bateó un sencillo para llevarlo a la antesala y dejar la mesa servida para que José Rondón mostrara sus credenciales como doble ganador del premio Productor del Año, al remolcar al camarero con un incogible (1-0). Tras ese sencillo quedaron hombres en las esquinas.

El inicialista Balbino Fuenmayor, refuerzo de Caracas que pertenece a Caribes de Anzoátegui, pegó un largo elevado de sacrificio al bosque central y le dio acceso al plato a Drake (2-0). El capítulo concluyó cuando el cátcher Freddy Fermín se ponchó.

La tercera anotación de los dueños de casa se registró en el quinto episodio. Aldrem Corredor hizo gala de su fuerza frente a Pérez. Le sacó la pelota en línea por el rightfield con un out, para colocar la pizarra 3-0. Había un out.

Leones pudo sostener esa ventaja de 3-0 por poco tiempo, porque después Aragua recortó distancias en el score.

En el sexto inning, Tigres descontó (3-1) con un fly de sacrificio del segunda base Alexi Amarista que representó el segundo out y le dio acceso al home a Carlos Tocci, quien estaba en la esquina caliente. Después, en el octavo acto, el shortstop Keyber Rodríguez bateó un rodado que permitió que Tocci volviera marcar tras correr desde la tercera estación hasta la goma (3-2).

En ese mismo tramo, con dos outs y los cojines congestionados, el antesalista Wilfredo Tovar negoció una base por bolas frente Anderson Severino, miembro del bullpen de Tigres, para llevar al pentágono a Teodoro Martínez, quien corrió por Drake y después custodió el centerfielder en la novena entrada, algo que generó que Rondón pasara a la pradera derecha. La pisada de pentágono de Martínez en el octavo rollo sentenció el tanteador definitivo (4-2).

Así se completó la producción de un juego en el que el lanzador de los reyes de la selva, Chacín (1-0), realizó una apertura de calidad para apuntarse la victoria y erigirse como la gran figura del diamante.

Chacín, quien retiró a los ocho primeros cañoneros que retó en el enfrentamiento de postemporada, trabajó 7.0 innings y sólo admitió una carrera limpia. Recibió seis indiscutibles, no regaló boletos y recetó cinco ponches, para hacerse acreedor de aplausos de la fanaticada del Caracas.

“La clave de mi buen rendimiento fue que nunca perdí la compostura, aunque en algunas ocasiones fallé en la localización de unas pelotas y me sonaron hits. La verdad es que nunca dejé de confiar en mis lanzamientos y las cosas salieron bien”, agregó el antiguo grandeliga que colocó 61 de sus 84 disparos en zona de strike en una noche en la que se entendió a la perfección con Fermín, su compañero de batería.

“Esta noche el plan era mantener la bola bajita y neutralizar a los toleteros de Tigres. Me dediqué a concretar strikes y eso me ayudó a estar por encima de los rivales. Logré varios outs rápidos y así pude mantenerme en el montículo por más tiempo”, explicó el zuliano, de 36 años de edad, a Gregorio Rojas, reportero de Venevisión, tras una presentación en la que dominó a seis cañoneros con roletazos y a otros siete con mansos elevados.

A Chacín le siguieron los relevistas José Mujica, quien toleró una carrera limpia en un inning, y Anthony Vizcaya, quien se apuntó el salvado. El marabino confesó que quería mantenerse en el morrito, pero entendió que sus compañeros estaban capacitados para relevar y aceptó la decisión de José Alguacil, su mánager, de sacarlo de la lomita.

“Yo quería seguir lanzando, pero el piloto Alguacil me dijo que ya mi tarea había terminado. Se sintió muy satisfecho, porque me vi bien en el montículo, pero me ordenó que le diera chance al bullpen y acepté. Deseaba darle descanso al bullpen al concretar otro inning, pero al final eso no hizo falta porque los chicos hicieron una gran labor”.

Pérez (0-1) sufrió el revés después de tolerar tres anotaciones pulcras y cinco inatrapables en una labor de 4.2 episodios. Este escopetero, uno de los cinco brazos empleados por el estratega visitante Welby “Buddy” Bailey, recetó tres ponchetes y no caminó adversarios.

Chacín no tendría más salidas en el Round Robin, pero confía en que Leones pueda colarse a la etapa cumbre para volver a subir a la loma, algo que anhela.

“Yo tengo mucha fe de que este desempeño no marcó el final de mi campaña en la LVBP. Confío en que Leones avanzará a la Gran Final y gracias a eso, podré volver a la lanzar”.

Tras su triunfo, que representó su segundo en los últimos tres partidos, Leones descansará el jueves y volverá a la acción el viernes cuando visite a Tigres en el parque José Pérez Colmenares de Maracay. La novena rayada no tendrá pausa en sus actividades. Antes de otro Derbi Felino de la LVBP, se topará este 18 de enero de 2024 con Tiburones en la Ciudad Jardín de Venezuela.-lvbp.com-