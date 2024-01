Los Tigres mandan a los Leones al fondo de la tabla

Maracay.- Tigres de Aragua le tendió una emboscada a Leones del Caracas en el cierre del quinto inning, en el que fabricó cinco de sus siete carreras, y eso le permitió triunfar como anfitrión 7-2 en el Derbi Felino, disputado la noche del martes en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Los rayados se impusieron sobre los melenudos en un encuentro entre equipos urgidos de victorias, correspondiente a la reciente jornada del Round Robin de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Aragua mejoró su récord a 3-4 y comparte con Cardenales de Lara (3-4) el tercer lugar de la tabla, comandada por Tiburones de La Guaira (5-1), seguido de Bravos de Margarita (3-3). Caracas (2-4), vigente campeón, bajó del tercer al quinto y último puesto, tras sufrir su tercera derrota consecutiva.

Leones, dirigido por José Alguacil, dominaba la pizarra 2-1 antes de la culminación del quinto tramo, cuando el primera base Yermín Mercedes le conectó un doble sin outs a Lázaro Blanco, abridor visitante que se fue sin decisión, para encender la chispa que generó el rally de cinco rayas.

A Blanco lo reemplazó Vidal Nuño y el centerfielder Leobaldo Cabrera le sonó un sencillo al bosque derecho para remolcar a Mercedes y nivelar el score (2-2).

Luego el cátcher Jesús Sucre, ficha de Águilas del Zulia que actúa en calidad de refuerzo con la manada aragüeña, sacudió un sencillo para dejar dos hombres en circulación. El shortstop Keyber Rodríguez ejecutó un toque de sacrificio y los corredores avanzaron a posiciones anotadoras.

El patrullero derecho Yonathan Mendoza disparó un sencillo para producir dos rayitas y darle la delantera a la novena dueña de casa (4-2). El batazo decretó la salida de Nuño y el ingreso de Norwith Gudiño, quien logró ponchar al antesalista/inicialista Yorman Rodríguez.

Con dos outs, el camarero Alexi Amarista, toletero zurdo, mostró su calidad al pegar un biangular al leftfield con el que llevó al pentágono a Mendoza para aumentar la diferencia (5-2). El bateador designado José “Cafecito” Martínez le puso fin a la fiesta local con un inatrapable a la pradera derecha que colocó el tanteador 6-2.

“Hoy (martes) pudimos ganar, porque hicimos las cosas en el momento clave. Sé que mi tarea es ejecutar para poder encarar al pitcheo rival y salir adelante.

Ayer (lunes) perdimos, pero ahora nos tocó triunfar y demostramos que sabemos batallar. Eso nos ha caracterizado todo el año (torneo)”, dijo “Cafecito” Martínez en entrevista concedida a Adriana Flores, comentarista de Televen, tras el choque en la Ciudad Jardín de Venezuela.

En el séptimo acto, Mercedes, la figura de la velada maracayera, empalmó un jonrón solitario frente a Miguel Rodríguez y sentenció el resultado definitivo (7-2) en un careo en el que Tigres inauguró su cuenta en la segunda entrada con una anotación que en su momento significó romper el celofán (1-0).

“Gracias a Dios, todo salió bien. Las cosas se nos están dando y espero que nos siga dando su bendición para que el equipo se mantenga por el camino de las victorias”, declaró Mercedes, a Germán Cartaya, de Televen.

Los leoninos, que hicieron cambios drásticos en su alineación en busca de mejorar su ofensiva pues Alguacil alineó como primero en el orden al jardinero izquierdo José Rondón –ganador del premio Productor del Año-, sólo consiguieron tocar la goma en los episodios cuatro y cinco.

En el cuarto, niveló el tanteador (1-1) con un bambinazo sin gente en los senderos ni outs del careta Freddy Fermín. En el quinto, tomó el control del luminoso de manera transitoria (2-1) con un elevado de sacrificio de Oswaldo Arcia (rightfielder), pero la alegría avileña duró poco porque en la conclusión de ese capítulo Aragua concretó el racimo de cinco carreras que cambió el destino del choque.

En una noche en la que Tigres contabilizó 12 incogibles, el gran exponente fue Mercedes, un dominicano al que le faltó el triple para completar la escalera en el duelo del Todos contra Todos. Terminó de 3-3 con dos anotadas e igual número de producidas, algo que lo dejó satisfecho.

“Todo esto es resultado de la preparación. Al principio las cosas no me salieron como yo quería, pero desde hace varios días, llego temprano al estadio para prepararme física y mentalmente. La gente cree que el beisbol es fácil, pero no es así. A los fanáticos les pido paciencia y les recuerdo que no importa cómo se empieza, sino cómo se terminan los torneos”, agregó el quisqueyano que consiguió su primera fletada de la noche en el segundo inning con un sencillo que le dio acceso al pentágono al leftfielder José Pirela.

La labor de Mercedes le valió elogios de Víctor Zambrano, presidente de Aragua, quien también conversó tras el tope con Cartaya.

“Yermín Mercedes tiene mucha experiencia y es buen pelotero. Nosotros le damos oportunidad para que nos apoye y ha respondido de buena manera.

Aparte de la ofensiva, es muy buen defensor y le da estabilidad al infield.

Pienso que aporta buenas cosas y aumenta nuestro chance de éxito. Pienso que este grupo tiene una gran posibilidad de avanzar a la final y queremos aprovecharla”, señaló Zambrano.

“Cafecito” Martínez también habló sobre Mercedes, un pelotero por el que siente mucho respeto.

“Todo el mundo quiere ver a figuras en su mejor momento y en este juego fue el turno de Yermín Mercedes. Él no tuvo un buen comienzo con el madero, porque se estaba adaptando a la LVBP, pero ya hizo los ajustes y empezó a producir, me siento muy feliz por él. Ahora nos enfocaremos en seguir ganando para conquistar el título e ir a la Serie del Caribe en Miami, que es nuestra gran meta”, indicó “Cafecito” Martínez, quien culminó de 3-2 con una fletada.

El lanzador Bruce Rondón (2-0), uno de los cinco relevistas empleados por el estratega Welby “Buddy” Bailey tras la salida del abridor José Enrique Martínez que se marchó sin veredicto, se acreditó el lauro. Nuño (0-1), uno de seis tiradores empleados por Alguacil, sufrió el traspié.

Este miércoles sólo uno de los equipos verá acción porque Tigres descansará.

En cambio, Leones recibirá a Cardenales en el parque Monumental de Caracas-Simón Bolívar.-lvbp.com-