Los Leones sacan su casta ante los Tiburones

Caracas.- El campeón defensor sacó la casta ante un temible lineup de los Tiburones de La Guaira, que este domingo incluyó al estelar jardinero Yasiel Puig, y los Leones del Caracas se impusieron con marcador de 8-5 en el Estadio Monumental Simón Bolívar, para conseguir su vigésimo triunfo del presente campeonato.

La ofensiva de los melenudos estuvo liderada por Oswald Peraza y José Rondón, que conectaron cuadrangulares para comandar el ataque de los muchachos de José Alguacil, ante un recinto que albergó a 24.783 personas en la faena dominical.

Puig, la sonada firma de la gerencia escuala, se fue de 3-1 con un boleto, alineado quinto, como patrullero izquierdo.

Luego de un primer episodio sin movimiento en el marcador, los Leones comenzaron su producción en la parte baja del segundo capítulo, gracias a un sencillo de Aldrem Corredor que remolcó a Freddy Fermín y al primer bambinazo de Peraza en la LVBP.

Sin embargo, Tiburones no tardó en responder con tres anotaciones de su propia cuenta en el tercero. Todo comenzó con un imparable del brasileño Leonardo Reginatto y continuó con el séptimo vuelacercas del torneo para Wilson García, que encontró al forastero en circulación.

En el cuarto, un sencillo de Lorenzo Cedrola puso arriba a los visitantes, pero un episodio más tarde apareció Rondón, quien envió la pelota hacia el otro lado de la barda por el jardín derecho para remolcar dos para los metropolitanos y colocar la pizarra 5-4 a su favor.

Leones haría una más antes de la culminación de dicho inning y la embestida continuó en el sexto, cuando el ligamayorista César Hernández impulsó a Gabriel Noriega y Wildredo Tovar con un incogible.

La última de los escualos llegó en el octavo, después de un doble de Miguel Rojas que fletó a Alcides Escobar.

“Me lo gocé al máximo”, señaló Peraza sobre su bambinazo a la LVBP.com. “Iba corriendo las bases y le daba las gracias a Dios. La liga no es fácil, pero poco a poco he ido agarrando confianza y me he sentido mejor. Estoy feliz por el resultado de hoy, tanto personal como colectivo”.

El ganador del desafío fue Jesús Vargas (1-1), luego de trabajar dos entradas y un tercio en las que toleró cuatro hits y una carrera, al mismo tiempo en que regaló un pasaporte y ponchó a un rival.

Vargas relevó al iniciador panameño Wilfredo Pereira y fue seguido en la lomita por Ricardo Rodríguez, Nowrith Gudiño, José Mujica y Rubén Alaniz, que sumó su séptimo rescate del torneo, con lo que igualó el tope en el departamento.

“Venimos de una semana bastante difícil, en la que tuvimos una gira larga y los bates se apagaron un poco, pero era por el mismo cansancio”, señaló Mujica, que permitió una rayita en su único episodio de labor. “Hoy salimos a dar el 100% como siempre y estoy muy contento con esta gran victoria”.

El perdedor fue el dominicano José Valdez (0-1), quien en su debut en la 2023-2024 recibió tres carreras en apenas dos entradas, con igual cantidad de hits, incluido el vuelacercas de Rondón, un boleto y dos ponches.

La victoria mantuvo al Caracas en el segundo puesto de la tabla, a medio juego de Lara, líder absoluto del circuito. Mientras tanto, el revés dejó a La Guaira momentáneamente en el tercer lugar, igualado con Margarita.

“Desde el principio de la temporada tuvimos la tranquilidad de estar en el primer lugar y no estamos pensando en una final, ni nada de eso. Estamos pensando en quedar campeones en Miami”, expresó Mujica, en referencia a la ciudad en la que se celebrará la Serie del Caribe el año que viene. “Cada jugador siempre dará el 100%. El lineup de Tiburones y todos los equipos de la liga están muy buenos, por lo que hay que saber lanzarles con la cabeza”.-lvbp.com-