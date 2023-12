Los Cerveceros apuestan todo por Jackson Chourio

Nashville.- Jackson Chourio ha puesto números en liga menor que lo han propulsado al puesto número 2 de MLB Pipeline en sus rankings de los mejores prospectos del béisbol.

Y ahora, con tan sólo 19 años de edad, el jardinero venezolano ha firmado un contrato de ocho años con los Cerveceros, un pacto que se informa que es de US$82 millones. Y con dos opciones del club, podría ascender a US$140 millones en caso de ejercerse todos los incentivos.

Tras firmar su acuerdo récord para un jugador sin experiencia en Grandes Ligas, Chourio fue presentado de manera oficial el lunes por el equipo de Milwaukee en las Reuniones Invernales de MLB en Nashville, Tennessee.

“Creo que lo que está pasando conmigo es una bendición”, dijo el oriundo de Maracaibo, quien batea .286/.347/.490 (OPS de .837) en 272 partidos de liga menor en el sistema de los Cerveceros desde que hizo su debut como profesional en el 2021. “Esta oportunidad, creo que no se da todos los días y solamente quiero aprovecharla. Dejar en alto a toda la gente que ha creído en mí”.

Los Cerveceros han creído en Chourio desde que el joven empezó su trayectoria en la Dominican Summer League hace dos años y medio. Luego, en el 2022, Chourio subió a Doble-A con tan sólo 18 años, jugando contra una competencia mucho más pulida y de mayor edad. Y este año, alcanzó Triple-A a los 19, bateando de 21-7 con tres dobles en una pequeña muestra. Sin importar el nivel, el resultado ha sido igual siempre: Chourio ha sabido batear de una manera mucho más madura de lo que indicaría su edad.

“Cuando haces una inversión como ésta, tienes que invertir en gente especial”, dijo el gerente general de los Cerveceros. Matt Arnold. “Desde el Día 1, a (los scouts) les encantó lo que vieron de él. Los coaches también lo han visto así. Es importante invertir en la gente, es importante invertir en talento y es importante invertir en hábitos de trabajo y carácter. Creemos que Jackson cumple en todos esos aspectos”.

Ahora llega la siguiente interrogante: Con la parte del negocio ya de un lado por el momento, ¿ayudará eso a Chourio a relajarse, o habrá más presión para cumplir con las expectativas?

“Puedo jugar más tranquilo. No tengo la presión”, afirmó Chourio, quien viene de batear .379/.453/.530 con cinco dobles y un cuadrangular en 75 visitas al plato y 17 partidos con Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. “Jugando con cero presión, creo que las cosas van a salir mejor, con el favor de Dios.

“Voy a dar lo mejor de mí siempre, para dejar en alto todo. Este dinero no me va a hacer cambiar. Y si me hace cambiar, va a ser para bien”.

En los jardines, Milwaukee tiene a muchas figuras en el roster de 40, tales como Christian Yelich, Tyrone Taylor, Garrett Mitchell, Sal Frelick y Joey Wiemer. Y con apenas 25 visitas al plato a nivel de Triple-A, lo más probable es que Chourio empiece el 2024 en dicho nivel. Pero ahora con su nuevo pacto, de hacer el equipo grande en los entrenamientos – sin la consideración de “aguantarlo” por quitarle un año de servicio con sus primeros contratos – Chourio no descarta iniciar la próxima campaña vistiendo el uniforme de Milwaukee.

Sea ése el caso o no, gran parte del futuro de los Cerveceros está invertido en Chourio.

“Obviamente, ha avanzado muy rápido a muy joven edad”, comentó Arnold. “Ha superado cada reto y estamos emocionados de ver continuar su crecimiento.

“Es un buen trato para todos. No sólo se trata de nosotros, sino también de él y asegurarle el futuro a él”.-mlb.com-