Los Bravos despiertan y remontan ante Filis

Atlanta.- La maquinaria ofensiva más potente de las Grandes Ligas finalmente se encendió, quizás a tiempo para salvar la temporada de los Bravos de Atlanta.

Incluya un memorable doble play para poner fin al juego, cortesía de una gran atrapada de Michael Harris II y la astuta ubicación de Austin Riley, y de la nada este equipo que ganó 104 juegos se levantó y mostró que algo de estirpe para la postemporada.

Tras llegar sin hits hasta la sexta entrada, los Bravos de Atlanta remontaron de forma inverosímil para vencer por 5-4 el lunes ante los Filis de Filadelfia gracias a sendos jonrones dos carreras de Travis d’Arnaud y Austin Riley, para empatar a una victoria por bando la serie divisional de la Liga Nacional.

“Fue realmente emotivo, especialmente por la manera cómo remontamos”, dijo d’Arnaud. “Ese ha sido uno de mis juegos favoritos en la postemporada”.

D’Arnaud inició como cátcher en lugar de un Sean Murphy sumido en una mala racha al bate, y revivió las esperanzas de los Bravos con un batazo hacia los asientos sobre el jardín izquierdo en la séptima para que Atlanta se acercara 4-3.

Fue el primer hit de extrabases de Atlanta en la serie.

Riley bateó el otro jonrón frente a Jeff Hoffman (0-1), enviando la pelota hacia el bullpen de los Filis, con dos outs en la segunda y con lo que los Bravos se fueron arriba por primera vez en la serie al mejor de cinco juegos. El venezolano Ronald Acuña Jr. anotó primero tras recibir un pelotazo en el brazo izquierdo por el primer lanzamiento de Hoffman tras salir del bullpen.

“Simplemente tengo fe en los muchachos», dijo el mánager de los Bravos Brian Snitker. “Te hacen pelear por los 27 outs. Nunca van a dejar de pelear en la caja de bateo”.

El juego terminó igualmente de forma increíble. Con Bryce Harper en circulación, Nick Castellanos bateó hacia la valla en el jardín derecho, pero Harris saltó para atrapar la bola contra la cerca.

Harper había avanzado a segunda cuando Harris atrapó la bola. El astro de Filadelfia Intentó retroceder de forma desesperada y el lanzamiento al cuadro de Harris pasó rozando al segunda base Ozzie Albies hacia tercera. Riley cubrió atento y lanzó a primera para completar el doble play.

Fue el primer juego de postemporada en la historia del béisbol que acabó con un doble play que involucró a un jardinero, según el Elias Sports Bureau.

El mánager de los Filis Rob Thomson se refirió al despiste de Harper en las bases.

“Usualmente no pasas la base”, dijo Thomson. “Te quedas frente a la misma, te asegura que no hubo atrapada, pero creyó definitivamente que la pelota lo había bañado (a Harrris), que no podía atraparla. Y Harris realizó una atrapada sensacional. Increíble”.

Y así, la serie está empatada. El tercer juego será el miércoles en Filadelfia.

Por los Filis, los dominicanos Cristian Pache de 2-0, Johan Rojas de 3-0.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. de 2-0 con dos anotadas, Orlando Arcia de 3-0. El dominicano Marcell Ozuna de 3-0. El puertorriqueño Eddie Rosario de 2-0.-mlb.com