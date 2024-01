Los Bravos comenzaron con el pie derecho

Caracas.- Edgar Durán remolcó tres carreras con jonrón y elevado de sacrificio para apoyar sólida apertura de 5.0 entradas por parte del zurdo Félix Doubront, combinación de factores que derivó en triunfo de Bravos de Margarita 5-2 sobre Tigres de Aragua.

En el marco del capitalino Estadio Universitario, el conjunto insular debutó triunfante en el Round Robin de la temporada 2023-2024 de la LVBP. Para Tigres resultó su segunda derrota en la instancia y en igual cifra de presentaciones.

Margarita había tenido su último triunfo de postemporada en la campaña 2018-2019, frente al Cardenales de Lara, posterior campeón del torneo. En lo que refiere a Round Robin propiamente dicho, el conjunto no acudía a tal instancia desde la contienda 2010-2011.

Doubront (1-0) mantuvo en blanco a sus oponentes hasta el sexto inning, cuando pudieron descifrar sus envíos. Entonces, entraría en acción el bullpen insular que no aceptó carreras en cuatro innings, con idéntico número de brazos. La artillería tigrera sumó nueve inatrapables contra 13 del conjunto ñero. Carlos Navas, líder en salvados durante la rueda regular, mantuvo la costumbre en este cotejo para apuntarse el rescate en el noveno acto.

Este desafío se planteó como un duelo de zurdos sobre la loma, donde cada abridor tuvo responsabilidad en la decisión definitiva del juego. Jonathan Vargas (0-1) cargó con el revés. Le siguieron hasta cinco relevistas.

Ambos equipos finalizaron con un error cometido, en este choque que se desarrolló en 2 horas 47 minutos.

Este jueves, Bravos permanecerá en el Estadio Universitario para recibir a Leones del Caracas. Ambos equipos tienen récord de 1-0, a medio juego del líder Tiburones de La Guaira, que tendrá fecha libre. El ganador entre selváticos e insulares igualará la punta.

Por su parte, Aragua va a su feudo de Maracay para recibir a Cardenales de Lara, su compañero de sótano, pues marchan con registro de 0-2. Luego de esa jornada de jueves, uno saldrá de perdedor y el otro se hundirá en el último lugar.

Margarita inauguró la pizarra en el primer inning. Tomo Otosaka sacó boleto y robó segunda, en jugada retada con éxito por Bravos. David Rodríguez siguió con sencillo al centro que puso a Otosaka en la antesala. El japonés anotaría remolcado por hit de Wilson Ramos a la derecha para el 1-0.

Sencillo de Breyvic Valera hacia la derecha y jonrón de Edgar Durán por la izquierda, ampliaron a 3-0 la diferencia en el cierre del segundo.

En el tercero, Ali Castillo y David Rodríguez iniciaron con sendos sencillos por la grama corta. Wilson Ramos bateó para doble matanza, lo cual aprovechó Castillo para instalarse en tercera. Desde allí puso el 4-0, gracias a incogible de Carlos Jesús Pérez a la derecha.

En el sexto, Aragua se acercó 4-2. José Pirela tomó boleto. Alexi Amarista le siguió con sencillo a la izquierda, que llevó a Pirela hasta la antesala para luego ser fletado por imparable de José Alberto Martínez a la izquierda, que explotó al abridor Doubront.

Amarista se metió hasta tercera y pisó el plato a expensas de un inatrapable de Yermín Mercedes al centro, batazo que recibió al relevista nicaragüense Osman Gutiérrez.

Bravos replicó con una anotación en la conclusión del capítulo, contra el apagafuegos Leonel Campos. Ramón Flores y Valera combinaron sencillos. Flores alcanzó la antesala, posición desde donde se desprendió con elevado de sacrificio de Edgar Durán por la derecha para colgar el 5-2.

Finalizado el encuentro, las cámaras y micrófonos del canal IVC persiguieron a Edgar Durán, antesalista y octavo bate de Bravos, quien empujó tres de las cinco carreras de su club, mediante jonrón de dos carreras y elevado de sacrificio.

“La unión que tiene este club es bastante motivadora. Estamos muy unidos. Tenemos un buen equipo. Poca gente viene a apoyarnos, es cierto. Pero nosotros tenemos el compromiso de ganar y lo vamos a cumplir”, expresó el rendidor jugador.

Luego, cámaras y micrófonos de IVC capturaron al zurdo Doubront, lanzador ganador.

“Aragua estuvo paciente. Hablé con Wilson Ramos y acordamos atacar más a los bateadores. No me sentí cómodo por los días que estuve de descanso. Me defendí con la recta cortada y a partir del tercer inning regresó la curva. El enfoque estuvo bien, hasta que en el sexto inning esa magia se perdió y debió entrar en acción el bullpen”, indicó el eficaz zurdo de Bravos.-lvbp.com-