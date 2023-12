Leones deja tendido a Cardenales

Caracas.- Harold Castro demostró su valía en un momento de máxima presión, al romper un empate 6-6 con un elevado de sacrificio en el cierre del décimo inning, que le permitió a Leones del Caracas dejar en el terreno la noche del martes 7-6 a Cardenales de Lara, para igualarlo en la cima de la tabla de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Ambos clubes poseen récord de 32-23 a falta de una jornada para completar sus 56 presentaciones.

Castro, habitual centerfielder que defendió la segunda base, se presentó en el plato con un out y bases llenas, para medirse al cerrador Vicente Campos. En cuenta desfavorable de una bola y dos strikes, bateó un fly al jardín derecho que le permitió al receptor Freddy Fermín anotar desde la antesala. Fermín era el “corredor fantasma” que comenzó el tramo en la intermedia por la regla de desempate.

Castro fue abrazado por sus compañeros al término del compromiso celebrado en el Estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar. Ese no fue el único momento en el que demostró su calidad a la “hora de la chiquita”, pues en el sexto capítulo sonó un sencillo remolcador de una rayita, para quebrar una paridad 4-4 y darle en ese momento una ventaja de 5-4 al equipo capitalino.

En esa acción hizo gala de un instinto que caracteriza a los auténticos líderes.

Al conocer la lentitud del patrullero derecho Oswaldo Arcia, quien se encontraba en la intermedia, decidió avanzar a la segunda estación y generar un tiro del rightfielder alado, Javier Sanoja, con el fin de garantizar el acceso de su compañero a la goma. Fue tocado por el inicialista visitante, Hernán Pérez, en medio de la vía hacia el segundo cojín, pero logró su cometido de inclinar la balanza en favor de los melenudos. Eso fue un ejemplo de la entrega de los avileños a la hora de trabajar sobre el diamante, misma que les permitió salir airosos en la confrontación por la undécima semana de la temporada 2023-2024.

“Ganamos porque trabajamos duro y nunca nos rendimos. Siempre mantuvimos la fuerza y estamos muy contentos por este gran triunfo”, dijo Fermín a Efraín Zavarce, comentarista de La Mega, al final del cotejo del que Castro fue protagonista y en el que tuvo incidencia en otra acción del tope.

Castro, caraqueño de 30 años de edad conocido como El Tren del 23, estuvo involucrado en una jugada que representó el 4-4 en el score, pues fue fletado por el leftfielder José Rondón con un sencillo en el quinto inning. Había un out.

Así el infielder, autor de un error ante batazo de Sanoja en la primera entrada, se redimió en una noche en la que los felinos distaron de jugar de buena manera a la defensiva al totalizar cuatro pifias, para imponerse en un desafío de alternativas entre los dos mejores elencos de la justa.

Caracas perdía 2-0 en el segundo acto, cuando fabricó un rally de tres anotaciones para tomar la delantera transitoria de 3-2. Un imparable impulsor de una rayita del cátcher Fermín recortó distancias (2-1) y luego un doble productor de dos anotaciones de Arcia le permitieron a Leones pasar al frente.

Después de que Los Pájaros Rojos lograron un par de anotaciones en el cuarto inning, para tomar el control de la pizarra (4-3), llegó la marcada de Castro en el quinto para nivelar el electrónico (4-4) y dejar la “mesa servida” para su hit en el sexto que significó una ventaja de los reyes de la selva (5-4). En el octavo, la novena caraquista volvió a pasar por la casa para ampliar la diferencia (6-4).

Las aves crepusculares no se rindieron y con un par de carreras en el noveno tramo emparejaron el luminoso (6-6), para forzar al capítulo adicional, en el que Castro se erigió como el héroe.

El Tren del 23 culminó con una buena faena en ataque, al disparar de 4-2 con una anotada y dos producidas. También negoció una base por bolas en una velada en la que su mánager, José Alguacil, lo utilizó como primer toletero.

“Me siento muy feliz. El equipo se adaptó a las reglas y pudo triunfar. Lo que más disfruté fue volver a laborar en la receptoría, tras recuperarme de una lesión en una mano. Todos en Leones estamos muy felices”, añadió Fermín quien acabó de 5-3 y se engomó en tres oportunidades.

A nivel de pitcheo, Caracas contó con una buena apertura de Lázaro Blanco, quien aceptó cuatro rayas –dos de ellas sin suciedad- en 5.0 episodios y marchó sin decisión.

A Blanco lo relevaron Luis Palacios (1.0 inning lanzado, 0 carreras limpias permitidas), Miguel Rodríguez (1.0 IL, 0 CLP), Miguel Socolovich (1.0 IL, 0 CLP), José Mujica (1.0 IP, 2 CL) y Emilio Márquez (1.0 IP, 0 CLP). Del bullpen resaltó Márquez (1-0) quien obtuvo la victoria, su primera en la LVBP.

“Pude ganar porque me concentré en tirar strikes y seguir el plan de trabajo con el careta Fermín. Obtener un éxito en la LVBP es algo que no sé cómo describir, pero es algo que me genera mucha emoción y felicidad”, indicó Márquez a Carlos Valmore Rodríguez, periodista de IVC.

Máximo “Max” Castillo, iniciador de los emplumados, también tuvo una buena presentación, pero se fue sin veredicto. En 5.0 actos toleró cuatro carreras, de las cuales sólo tres fueron sin suciedad.

A Castillo le siguieron Luis Rico (1.0 IL, 1 CLP), Franklin Van Gurp (1.0 IL, 0 CLP), Yapson Gómez (0.1 IL, 1 CLP) y José Ascanio (0.2 IL, 0 CLP) y Campos (0.2 IP, 1 carrera con suciedad admitida). Del grupo, Campos (1-2), la víctima del elevado de sacrificio de Castro, sufrió el revés.

Tras el duelo en el coso de La Rinconada, Leones y Cardenales concluirán sus actuaciones en la fase regular este miércoles. El primero retará a Tiburones de La Guaira y Cardenales se medirá con Águilas del Zulia.-lvbp.com-