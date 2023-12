Las Estrellas vinieron del occidente

Caracas.- Con un total de 17 incogibles, el equipo de Occidente se terminó imponiendo con marcador de 9-2 a las luminarias del Oriente este lunes, en la celebración del Juego de Estrellas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada como escenario.

El ataque del conjunto occidental, liderado por Henry Blanco desde el banquillo, comenzó de forma contundente en el mismo primer capítulo, en el que fabricaron hasta cuatro anotaciones.

Rougned Odor abrió el marcador con un doble que remolcó a Ildemaro Vargas y, posteriormente, otra conexión de dos bases de Hernán Pérez fletó dos más.

Un sencillo de Carlos Narváez coronó el racimo de cuatro rayitas para los visitantes.

En la parte baja de ese capítulo inicial, José Rondón conectó un elevado de sacrificio que empujó a Ronald Acuña Jr., quien abrió la entrada con un triple, con la primera del Oriente, tropa comandada por José Alguacil.

Ya en el cuarto tramo, Vargas sacudió un cuadrangular de dos anotaciones por el jardín izquierdo y central para ampliar la ventaja del Occidente a 6-1.

«Fue un momento especial. No me consideran un bateador de jonrones, pero de vez en cuando sale uno», indicó Vargas, que no tiene bambinazos con los Cardenales en lo que va del presente torneo y quien se llevó el premio al MVP del duelo. «Me siento muy feliz porque nos divertimos bastante y al final pude producir para ayudar a que nos lleváramos esta victoria», agregó.

Un inning más tarde, Ángel Reyes se voló la barda con un largo estacazo por el bosque izquierdo del moderno recinto capitalino, mientras que Pedro Castellanos empujó la octava de su combinado en el séptimo inning con un rodado al segunda base, que le abrió las puertas de la registradora a Gorkys Hernández.

Alexi Amarista fletó la novena de los occidentales con un elevado de sacrificio en el octavo y Danry Vásquez impulsaría la segunda del Oriente y última del cotejo con un doble productor en el noveno.

«Lo más importante fue que montamos un espectáculo para los aficionados que vinieron y para los que nos vieron en casa», dijo Blanco. «Uno como competidor siempre quiere ganar, pero al final es un juego para los fanáticos. Siento que hoy hubo momentos para el disfrute de todos y eso nos llevamos», añadió.

El ganador del desafío fue Anthony Vizcaya (1-0), quien laboró por espacio de dos tercios sin lidiar con inconvenientes.

Por su parte, la derrota cayó sobre los hombros del abridor Osmer Morales (0-1), luego de recibir castigo tempranero con cuatro incogibles e igual número de anotaciones en apenas dos tercios de trabajo.-lvbp.com-