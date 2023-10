La Nave levantó velas como puros capitanes

Valencia-. Con miembros de su tripulación de vanguardia en las recientes temporadas, Navegantes del Magallanes inició las prácticas para el ruedo 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La Galera vio abordar a 19 jugadores durante la calurosa mañana del lunes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Faltaban poco menos de 10 minutos para las 10:00 am, cuando Héctor Arias, presidente del navío, tomó la palabra para darle la bienvenida al grupo de peloteros reunidos en el jardín izquierdo del feudo, entre los que estaban Alberth Martínez y Erick Leal, los rostros más representativos del bateo y pitcheo del equipo carabobeño en el reciente lustro.

“Tradicionalmente, en el comienzo de las prácticas no asiste un número importante de jugadores, siempre ha sido así”, dijo Arias. “Eventualmente, a medida que pasan los días se irán incorporando más. En las próximas jornadas esperamos vayan llegando”.

El primer día de la pretemporada tuvo como guía a Rouglas Odor, coach de control de calidad, quien estará al mando mientras el mánager Miguel Cairo se incorpora, probablemente a partir de la segunda semana de preparación para la venidera campaña.

“La primera impresión fue positiva. Se notó el compromiso de una gran cantidad de peloteros que jugarán a diario con el equipo”, comentó Odor. “Estoy contento con la respuesta de los muchachos, y a medida que avancen los días, se sumarán otros”.

El instructor zuliano, quien regresa a la Carabela luego de un primer paso como mano derecha del piloto Alfredo Pedrique a mediados de la primera década del milenio, estuvo acompañado en la jornada matutina por buena parte del staff técnico: Robert Pérez (coach de bateo), Gerardo Casadiego (pitcheo), José Villa (bullpen), Clemente Álvarez (primera base) y José Flores (asistente al hitting coach).

“Hoy fue el primer día. No teníamos en cuenta qué cantidad de lanzadores se iban a incorporar, así que la rutina fue especialmente de conocimiento”, mencionó Casadiego, que supervisó el trabajo en el bullpen de Leal y Jhan Zambrano (derecho de 21 años de edad que actuó el 2022 a nivel máximo de Clase A con los Dodgers de Los Ángeles). “Sí sabíamos de algunos pitchers que ya estaban acá con (José) Villa, que estaban un poco más adelantados, como Nivaldo (Rodríguez), Erick (Leal) y Luis Martínez”.

Leal y Zambrano fueron los únicos serpentineros que realizaron sesiones como el nuevo responsable principal de los brazos nautas. El primero realizó dos, de 15 envíos cada una, y el segundo, una sola de 25 lanzamientos.

“Usé todo mi repertorio en esas dos sesiones, porque, como siempre he dicho, yo afronto mi bullpen como si fuese a lanzar un juego. Estoy preparado ya para enfrentar a bateadores el miércoles o jueves”, aseguró Leal. “A Casadiego lo conocí hoy en persona, pero ya habíamos conversado antes por WhatsApp detalles de trabajo. Hoy desarrollé un plan que ya había hablado con él”.

Por su parte, los paleadores, fueron divididos en tres grupos para la práctica de bateo bajo la atenta mirada de Pérez. Allí, su paisano guayanés Martínez, sacó varias pelotas entre las praderas central e izquierda.

“La motivación de estar desde el primer día es algo que me ha acompañado siempre”, afirmó Martínez, uno de los más prominentes bateadores del circuito en el pasado inmediato. “Siempre he trabajado mi físico. Incluso, creo que estas dos semanas que me tomé de descanso antes de este día de práctica ha sido la mayor cantidad de tiempo que he pasado sin trabajarlo”.

Lista de peloteros incorporados

Lanzadores (7)

• Ángel Acevedo, LD

• Donys García, LD

• Erick Leal, LD

• Luis Martínez, LD

• Nivaldo Rodríguez, LD

• Wikelman Ramírez, LD

• Jhan Zambrano, LD)

Receptores (5)

• José Colina

• Iván Murzi

• Arturo Nieto

• Dennis Ortega

• Giovanny Rivero

Jugadores de cuadro (2)

• Rayder Ascanio

• Renato Núñez

Jardineros (5)

• Miguel Aparicio

• Renny Hidalgo

• Alberth Martínez

• Diego Rincones

• Yorvis Torrealba /lvbp.com