José Alguacil tomó el control de la “manada”

Caracas.- Los Leones del Caracas han desarrollado su pretemporada desde el pasado lunes, 2 de octubre, en la que han contado con un número importante de jugadores, quienes se reportaron desde temprano a la acción con el conjunto melenudo y buscan óptimas condiciones para el venidero día inaugural. El vigente monarca de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) intentará duplicar su éxito y alcanzar el anhelado bicampeonato.

Durante la jornada del martes la escuadra capitalina gozó de la incorporación de su mánager, José Alguacil, que asumirá las riendas de la novena por tercera contienda de manera consecutiva. A partir de ahora, los jugadores tendrán que entenderse con el “león mayor”, luego de entrenarse por más de una semana bajo las órdenes del coach de tercera base, Óscar “Cachi” Salazar.

“Revalidar el campeonato no es presión, es un compromiso”, fueron las primeras palabras del líder de la manada. “Todos saben que ganar un título no es fácil. Recuerdo que Stephen Curry (jugador de la NBA, con Golden State Warriors) le dijo a un reportero: ‘¿tú crees que ganar es fácil?’, y la verdad es que no lo es”.

“Venimos de un hambriento título, donde cumplimos. Nosotros también tenemos nuestras propias metas, la cual es lograr otro campeonato y terminar lo que no pudimos concluir el año pasado: ganar la Serie del Caribe”, recordó Alguacil.

Comienzo difícil con un dulce final

El caraqueño reconoció que en su primera contienda como dirigente fue señalado por los resultados del equipo. En esa zafra Leones dejó registro de 26 lauros y 23 derrotas en la ronda regular, mientras que en la postemporada quedaron fuera de la pelea tras acumular 6 triunfos y 10 reveses. Sin embargo, continuaron el trabajo para que los resultados se pudieran palpar en la campaña siguiente.

“Todo empezó con un año lleno de críticas, era una temporada para evaluar. El fanático nunca lo entiende porque es aficionado, siempre quiere ganar.

Tuvimos que hacer algunos ajustes, incluso trajimos piezas grandes del beisbol rentado (MLB) y logramos el campeonato”, sentenció.

“Eso quedó en la historia de la franquicia, ahora tenemos que seguir creciendo. Lo primero que debemos hacer es llegar al Round Robin, no podemos pensar en enero si todavía la temporada no ha empezado”, puntualizó.

Buscan solidificar sus filas con la importación

El grupo metropolitano tuvo una sólida actuación en la pasada edición, lograron ganar 36 compromisos por 19 derrotas, en la primera instancia del torneo, pero no se conforman con ello y ahora intentan tener un mejor roster.

“Después de la temporada, nosotros hicimos una evaluación. Hay que darle un crédito grande a la oficina (gerencia). Han tomado las debilidades que teníamos y vieron cómo podían llenarlas. Yo estuve hablando con ciertos peloteros de Grandes Ligas que mostraron un interés, pero después, lamentablemente, no se dio», confesó. “La oficina nunca se detuvo buscando esa importación, concretaron algunas firmas y siempre nos mantenemos con un Plan B”.

Peloteros grandeligas quieren repetir

En a zafra 2022-2023, los melenudos tuvieron la dicha de contar con jugadores consolidados en el sistema de la MLB. José Alguacil no descarta la llegada de algunos de ellos.

“He conversado con todos los peloteros que participaron el año pasado, se llevaron un gran sabor de la pelota venezolana. Han demostrado un gran interés en regresar”, reconoció.

“En un momento hablé con Eugenio (Suárez) y me decía que ‘nunca en su vida había quedado campeón’ y estuvo muy contento”, comentó. “Con Gleyber (Torres) tuve conversaciones y no descartó la posibilidad de estar con nosotros”.-lvbp.com