Grand slam de Oswaldo Arcia despertó a los Leones

Caracas.- Oswaldo Arcia se llevó la cerca con las bases llenas en el cierre del quinto inning para conducir a Leones del Caracas a triunfo 9-5 sobre Cardenales de Lara, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la capital.

Leones salió así de un mal momento de tres reveses al hilo, que por un día le envió al sótano del Round Robin. Con este resultado, el club capitalino pudo abandonar la lúgubre ubicación que ha sido cedida al Cardenales. La tropa larense había ganado tres encuentros en fila, pero este revés le devuelve a la última posición con marca de 3-5. Caracas iguala el segundo lugar con Bravos de Margarita y Tigres de Aragua, todos con balance de 3-4. Lara es el único equipo con ocho juegos realizados en la instancia.

Norwith Gudiño (1-0), tercer lanzador utilizado por el mánager José Alguacil, se llevó la victoria. Trabajó a la perfección el quinto episodio, con dos ponches, después de una salida la víspera ante Tigres de Aragua en Maracay.

«Wilson Álvarez, el coach de pitcheo, me dijo que luego de mi falsa salida del día anterior, me darían en este juego la oportunidad de volver a lanzar. Como mi brazo está bien, pude dominar al Cardenales en el quinto inning para llevarme la victoria», señaló el relevista a la transmisión radial de Leones.

Siete lanzadores desfilaron por la loma caraquista y recibieron ataque de 11 imparables. Caracas conectó uno más ante los ocho brazos presentados por Cardenales. La derrota correspondió a Pedro García (0-1), tercer relevista de los pájaros rojos.

Este desafío, jugado ante 8.363 aficionados en tiempo de 3 horas, 20 minutos, se jugó sin la sombra de errores a la defensiva.

Ildemaro Vargas, primer bateador del juego, se llevó la cerca derecha para poner rápido al Cardenales en ventaja.

José Rondón y Balbino Fuenmayor combinaron dobles por la izquierda para decretar la igualada 1-1 en el cierre del mismo primer episodio.

Lara rompió la paridad y se despegó 4-1 en la alta del segundo inning. Luego de un out, Gorkys Hernandez bateó jonrón por la izquierda, su primero del Round Robin. Odúbel Herrera siguió con sencillo a la derecha y Carlos Narváez siguió el ejemplo con hit al centro. Odúbel se desprendió hasta tercera y con el disparo a esa base, Narváez se metió hasta la intermedia. El inspirado Jermaine Palacios siguió en lo suyo y con cañonazo al centro, empujó a sus dos compañeros para redondear el rally de tres anotaciones.

Los bates caraquistas empezaron a reaccionar en el cierre del cuarto capítulo. Balbino Fuenmayor inició con sencillo al centro. El zurdo Brayan Pérez, abridor larense, apretó el brazo para sacar dos outs, pero Oswaldo Arcia respondió con imparable a la derecha. César Hernández llenó las bases con infield hit por la antesala, situación que aprovechó Gabriel Noriega para soltar doble barrebases por la izquierda para nivelar 4-4 la pizarra.

«Pudimos salir de la mala racha. Levantamos el ánimo, dimos batazos importantes y el bullpen hizo el trabajo. Pude destrabar la ofensiva del club, lo cual animó a mis compañeros. Pude encender el dugout. El equipo está positivo. El ánimo está ahí. Hay que ir juego a juego y con el movimiento correcto de nuestras piezas. La clave es la constancia, divertirnos y mantenernos cerca del rival, cuando estamos por debajo en el marcador.

Estamos concentrados en buscar el título»., indicó Noriega al circuito radial de Leones.

En la conclusión del quinto, ante el relevista Pedro García, Freddy Fermín empezó con hit por la antesala. Jhonny Pereda tomó boleto y el zurdo Yapson Gómez subió a loma. Harold Castro la rodó por la inicial para adelantar a los corredores. Henry Blanco, mánager larense, ordenó boleto intencional a Wilfredo Tovar para llenar las bases y arrojar el guante sobre el rostro de Oswaldo Arcia, quien respondió con grand slam a más de la mitad de las gradas de la derecha. Leones, con siete carreras entre el cuarto y quinto tramo, volteó la pizarra y se escapó 8-4.

«Me lo tomé personal el boleto intencional a Wilfredo Tovar para enfrentarme. Busqué un buen pitcheo, me mantuve agresivo y pude conectar con fuerza la recta que me sirvió Yapson Gómez. Desde que le pegué a la pelota, sabía que se iría del parque. El juego fue productivo para mí, pues conecté dos imparables ante lanzadores zurdos, Aunque la estrategia larense creyó que no le bateaba a los pitchers de mí misma mano», declaró Arcia al circuito radiofónico del Caracas.

En el sexto, Caracas siguió con su ataque, esta vez contra el dominicano José Adames. Con uno fuera, José Rondón despachó sencillo a la derecha. Passed ball de Carlos Narváez puso al corredor en segunda y rodado de Freddy Fermín por la inicial lo mudó a la antesala. Sencillo de Jhonny Pereda se encargó de impulsar a Rondón para el 9-4.-lvbp.com-