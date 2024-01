Grand Slam de José Pirela le da el triunfo a los Tigres

Maracay.- Rally de cinco carreras, coronado por Grand Slam del refuerzo José Pirela en el cierre del octavo capítulo, en instantes cambió la faz de un juego cerrado a contundente triunfo de Tigres de Aragua 6-1 contra Bravos de Margarita, en Maracay.

Ante densa concurrencia en el Estadio José Pérez Colmenares, Tigres colocó su marca en 2-2 en el presente Round Robin, luego de perder en sus dos primeras presentaciones. Bravos queda con idéntico balance, aunque en diferente circunstancia. El cuadro insular se impuso en sus dos juegos iniciales para luego sucumbir durante viernes y sábado. Leones del Caracas también se les une con marca de 2-2.

Keyber Rodríguez inició con sencillo a la derecha, al primer envío del derecho dominicano Yaramil Hiraldo, en ese cierre del octavo inning. Yonathan Mendoza se sacrificó por la antesala y Yorman Rodríguez se embasó por error en fildeo del campo corto José Alexander Martínez, circunstancia aprovechada por Keyber Rodríguez para meterse a la antesala.

De inmediato, Alexi Amarista descargó doble al centro para fletar a Keyber con la ventaja. Hiraldo llenó las bases con boleto intencional a José Alberto “Cafecito” Martínez para enfrentar a José Pirela, quien se mediría a José Mesa Jr. Entonces, el “Águila Negra” respondió a la afrenta con jonrón con las bases llenas al primer envío del derecho dominicano. El juego se abría definitivamente.

“Nunca pensé que le dieran boleto intencional a ‘Cafecito’ Martínez. Me retaron, busqué la recta, Mesa Jr. me la sirvió y me salió el jonrón con las bases llenas. Tigres luchó para estar en el Round Robin y estoy aquí para retribuir la cortesía de haberme tomado como refuerzo”, expresó Pirela al ser entrevistado por el circuito radial del cuadro bengalí. El refuerzo tomado de Águilas del Zulia batea para .360 puntos con siete carreras empujadas, durante los primeros juegos de esta postemporada. En esta oportunidad se fue a casa, luego de conectar de 4-2 y enviar cuatro anotaciones a la goma.

La victoria correspondió a Anderson Severino (1-0), zurdo dominicano que milagrosamente había escapado de una emboscada brava, en la apertura de ese capítulo. Una mala decisión de David Rodríguez, quien corría en la antesala, le facilitó las cosas. Arrancó al plato con un batazo de frente a la antesala y lo pusieron out de calle. Severino fue el cuarto de cinco lanzadores utilizados por el mánager Buddy Bailey.

Hiraldo (0-1), derecho dominicano que estuvo intraficable desde que descendió del avión en diciembre, esta vez perdió la magia para llevarse el revés. Fue el tercero de cuatro brazos ñeros que desfilaron por el montículo.

Ambos clubes coleccionaron seis imparables, en este juego que abarcó 2 horas, 37 minutos y que constituyó un estupendo regalo de Día de Reyes para la fanaticada tigrera. En lo que respecta a la defensiva, Margarita incurrió en dos errores por uno de Aragua. El torpedero José Alexander Martínez, cometió uno mortal en el fatídico octavo acto para Bravos.

Aragua bautizó el plato en el cierre del quinto para romper el duelo entre el zurdo José Suárez y el derecho Guillermo Moscoso. Leobaldo Cabrera recibió boleto para iniciar la entrada. Carlos Tocci tocó de sacrificio por el montículo para avanzar a Cabrera hasta la intermedia. Entonces, Jesús Sucre llegó a conteo máximo antes de soltar doble remolcador a la izquierda para que Tigres tomara ventaja mínima de 1-0. Suárez protestó airadamente el conteo de Sucre al árbitro principal Gabriel Alfonso, quien procedió a expulsarlo del juego.

Bravos reaccionó rápido e igualó 1-1 en la parte alta del sexto contra el relevista dominicano Luis Santos. Luego de un out, Wilson Ramos descargó doble al centro. Carlos Jesús Pérez machucó por tercera para que Yonathan Mendoza incurriera en error que dejó corredores en las esquinas exteriores. Una vez más, después del error vino el hit y al primer pitcheo Ramón Flores la rodó hacia el jardín derecho para empujar a Ramos con el empate.

En el octavo, Tigres se rebeló con cinco carreras para alterar el libreto que traía el juego y asegurar su segundo triunfo en la fase.

Finalizado el cotejo, el circuito radial del club felino, conversó con Guillermo Moscoso, quien le colgó cinco ceros a Bravos.

“Hacemos las cosas pequeñas desde diciembre. De allí el viraje que ha experimentado este club. La clave de mi trabajo fue el conocimiento que Jesús Sucre tiene de mis pitcheos. Supo llamar estupendamente a juego. Esto es pelota y por ello hubo momentos difíciles, pero supimos resolver. Y a los fanáticos, por favor, no dejen de venir al parque. Es un placer jugar con esas tribunas llenas. No se imaginan cuánta inspiración nos produce a los jugadores, verles allí como un jugador más para nuestra causa”, indicó Moscoso. Quien entre el pasado sábado contra Águilas del Zulia -para definir la Serie del Comodín- y el juego contra Bravos una semana después, ha fabricado diez ceros de modo consecutivo.-lvbp.com-