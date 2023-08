Descomunal jonrón de Miguel Cabrera en el Target Field

Minneapolis.- Los Mellizos invitaron a algunas caras conocidas a celebrar la carrera del astro venezolano Miguel Cabrera el martes, previo al inicio de la serie en el Target Field, entre ellos Glen Perkins, Justin Morneau y Joe Mauer.

Luego, Miguel hizo recordar viejos tiempos.

La expresión de Cabrera mientras cruzaba el plato reveló su propio asombro ante el jonrón en el segundo inning que llegó al segundo nivel por el jardín central-izquierdo. El bambinazo de 438 pies – apenas su segundo cuadrangular de la temporada – fue el más largo que ha dado en dos años, y fue su vuelacercas más largo desde el 2017, según Statcast. En las últimas semanas, el oriundo de Maracay, Venezuela, había dado batazos sólidos, conectando sencillos y dobles por todo el terreno, pero este fue el tipo de jonrón majestuoso que hizo recordar sus mejores tiempos.

“Digo, obviamente dio la impresión de ser el swing de su apogeo, algo del 2013, 2014”, dijo el serpentinero de Minnesota, Bailey Ober, quien permitió el tablazo. “Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

Con su jonrón número 509 de por vida, Miguel igualó a su excompañero de equipo en los Tigres, Gary Sheffield, en el 26to lugar de la lista de todos los tiempos de las Ligas Americana y Nacional. El bambinazo de dos vueltas también mantuvo a Detroit y al abridor Alex Faedo al frente por la mayor parte de la noche antes de que el grand slam de Matt Wallner coronara un ataque de cinco carreras en el sexto inning ante el bullpen de Detroit en la derrota por 5-3.

Los Mellizos le otorgaron a Cabrera una variedad de obsequios para conmemorar su carrera. Perkins le otorgó un cheque para su fundación, un gesto que varios equipos han tenido con el toletero en su despedida. Cabrera hizo un gesto de agradecimiento para expresar su respeto cuando Mauer y Morneau le dieron un equipo de pesca — que incluyó una caja para anzuelos decorada con los logros de su carrera. Su compatriota y miembro del equipo de Minnesota, Pablo López, le presentó un palo de hockey de plata.

“Fue maravilloso”, dijo Cabrera. “Significa mucho”.

Después de todo eso, la recta de 92 mph en medio del plato después de un slider en el suelo por parte de Ober — quien había permitido tres sencillos contra Cabrera en nueve turnos antes de su enfrentamiento del martes — fue el mejor regalo, aunque no intencional.

“Fui agresivo”, explicó Cabrera. “Me mantuve agresivo y vi un buen pitcheo para darle. Mantuve todo simple”.

Fue lo suficientemente simple para sorprender a Ober, quien se convirtió en el 355to serpentinero en las Mayores que permite un cuadrangular contra Cabrera.

“Cuando he estado aquí los últimos dos o tres años, no lo he visto caerle así a una recta”, declaró Ober. “Varias veces, ha dado jonrones hacia la banda contraria con rectas de derechos. Creo que esa fue la primera vez que veo pegarle a una así…

“Lo homenajeamos antes del juego, y su primer turno al bate es un cuadrangular”.

El tablazo llamó la atención de todos en el dugout de los Tigres. Jake Rogers festejó golpeando el barandal mientras Cabrera corría las bases. Otros gritaron mientras Miguel hacía su tradicional bailecito antes de pisar la antesala.

“Cada vez que la bota, es fascinante verlo con tus propios ojos”, expresó Faedo.

“Cuando estoy en la loma, usualmente no me fijo en lo que está pasando en la otra cueva. Pero ese batazo fue conectado por un jugador especial”.

Ober se une a un grupo de lanzadores de los Mellizos en la lista de Miguel que incluye a Phil Hughes – quien lidera a todos los pitchers de MLB con siete bambinazos cedidos contra Cabrera — Perkins, Scott Baker (tres), Pat Neshek, Matt Capps, su excompañero con los Marlins, Carl Pavano (dos), su excompañero con los Tigres, Casey Fien (tres) y quienes fueran compañeros con los Tigres, los dominicanos Francisco Liriano (dos) y Michael Pineda.

“Si lo veo [el miércoles], trataré de decirle algo”, aseguró Ober. “Sólo fue uno de esos pitcheos”.

Cabrera ha dado varios cañonazos para el recuerdo en este escenario: El venezolano solía exhibir su poder con frecuencia en Target Field en sus años mozos. Tuvo promedio de .378 (de 37-14) con tres vuelacercas y 13 carreras remolcadas cuando ganó la Triple Corona de bateo en la temporada del 2012.

De acuerdo con datos de Baseball-Reference, los 16 batazos de cuatro esquinas de Cabrera en Target Field son la cuarta mayor cantidad entre jugadores quienes nunca jugaron para los Mellizos, sólo detrás de su compatriota Salvador Pérez (21), y de los dominicanos Edwin Encarnación (17) y Carlos Santana (17).