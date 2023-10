Carlos Jesús Pérez: “Jugaré donde me pongan”

San Joaquín.– El receptor grandeliga Carlos Jesús Pérez fue la incorporación del décimo día de la pretemporada de Bravos de Margarita, en el Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar, en San Joaquín, estado Carabobo.

“Contento por este año, me fue muy bien. Fue mi segundo año en las Grandes Ligas. La idea es seguir trabajando, seguir luchando por un puesto y ahora venir a los Bravos a seguir ayudando en lo que me necesiten, donde el mánager me ponga yo estoy dispuesto ayudar al equipo”, expresó el receptor, que, en las Mayores, pertenece a Medias Blancas de Chicago.

Desde la pretemporada, Pérez ratifica su compromiso con Bravos de Margarita y manifestó que estará “hasta donde el equipo llegue”.

“Orgulloso, siempre voy a estar disponible para tratar de ayudar al equipo y lograr la meta que tanto queremos, que es pasar a los playoffs y ganar el campeonato”, dijo.

Viene dispuesto a aportar y trabajar de la mano de los lanzadores experimentados y las nuevas adquisiciones del equipo. “Lo más importante es la comunicación con los pitchers, ver como se sienten cómodos y tratar que ellos se sientan cómodos con uno”.

Pérez llega listo para “seguir trabajando duro, como siempre le digo a los muchachos y al manager, donde ellos me necesiten: en primera, designado, este año, con el favor de Dios, voy a estar catcheando y aportando mi granito de arena para lograr el objetivo”, sentenció.

Desde el terreno

Durante la jornada dominical, se disputó el cuarto compromiso interescuadra, en el que Félix Doubront lanzó tres capítulos, Sonny Vargas, Jesús Valles, David Ramos, Carlos Navas, Pedro Rodríguez, Werner Leal y Luis Torres trabajaron un episodio, cada uno…

Este domingo salieron del roster de pretemporada el infielder Edgar Durán y los lanzadores Luis Pacheco y Julio Vivas, quienes viajarán a los Juegos Panamericanos, en Santiago de Chile.- Prensa Bravos de Margarita