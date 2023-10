Caribes le aguó la fiesta a los campeones

Caracas.- Caribes de Anzoátegui apagó la fiesta en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, al vapulear a Leones del Caracas con pizarra final de 8-0. La Tribu se adjudicó su primera victoria de la temporada 2023-2024, gracias a una tórrida ofensiva que encabezaron con jonrones Balbino Fuenmayor y el debutante Jesús Bugarín. Batazos que postergaron la celebración melenuda en su nueva casa.

En el compromiso que arrancó a las 5:00 p.m. en la capital (una hora después de lo planificado, debido a condiciones climáticas), prevaleció el control desde la lomita por parte de ambos equipos en las primeras instancias del choque. Sin embargo, el cuerpo de relevistas de Leones no pudo contener la tórrida ofensiva de los orientales.

El primer imparable en la historia del Estadio Monumental, como sede en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), llegó temprano en el duelo con el doble de Herlis Rodríguez al primer lanzamiento que vio en la tarde.

Albert Suárez (0-1), abridor por los melenudos, tuvo una actuación aceptable, pero cargó con la responsabilidad de recibir la primera anotación de los aborígenes. Esa carrera fue suficiente para provocar la derrota al diestro.

El serpentinero, de 34 años de edad, lanzó por espacio de 4.0 entradas, recetó cinco ponches y lanzó 59 pitcheos. La rayita que inauguró la pizarra, llegó en las piernas de Rodríguez, que en el propio primer capítulo ancló en la goma, gracias a un hit remolcador de Niuman Romero.

El pitcher ganador del nuevo parque fue debutante venezolano Gabriel Yánez (1-0), tras 1.2 innings perfectos.

Caribes se mantuvo en constante amenaza a lo largo del juego, acosando seriamente al relevo caraquista. El club oriental sumó dos anotaciones más en el sexto tramo y otras cinco en el octavo.

Fuenmayor inició el rally, con un jonrón de dos anotaciones. Más tarde, otro novicio, Bugarín se estrenó con un cuadrangular, su primero en el beisbol venezolano, que encontró a dos compañeros en circulación para darle cifras definitivas al cotejo.

“En los primeros turnos estaba acelerado”, confesó Bugarín. “Eliézer (Alfonzo, asistente del coach de bateo) me dijo: ‘cálmate, no te apures’. En ese instante, fue cuando di el primer hit (quinto inning)… Estoy feliz. Desde niño me vi jugando aquí (Venezuela). La emoción es porque le dije a mi mamá que yo iba a luchar en esto”.

“No estaba buscando (el jonrón), solo traté de encontrar mi pitcheo, el que hemos trabajado con Eliézer desde mi llegada a Caribes”, abundó sobre su estacazo de vuelta completa. “Ahora, hay que seguir avanzando, trabajando la psicología y mejorando cada día”.

“Excelente triunfo en el Juego Inaugural… Vamos a seguir dando el cien por ciento, en búsqueda de ese quinto título, paso a paso”, soltó Fuenmayor, después del desafío.

El mánager de Caribes, Ramón Borrego, compartió su alegría tras la contundente victoria que obtuvo su conjunto ante Leones.

“Esta victoria es en conjunto, gracias a esos muchachos que se fajaron ahí estamos hablando de esto. Hicimos tremendo trabajo para prepararnos. Pero Faltan 55 (juegos)”, apuntó el estratega.

Los maderos en la escuadra capitalina no respondieron en La Rinconada. En los nueve innings solo pudieron empalmar cuatro incogibles y no lograron producir carreras. Se toparon con un cuerpo de lanzadores que lució compacto.

Wilfredo Tovar, César Hernández, Bobby Bradley, Jhonny Pereda y Gabriel Noriega se fueron en blanco durante la primera jornada de la contienda.lvpb.com