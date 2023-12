Caribes enjaula a los Tigres a punta de jonrones

Puerto La Cruz.- Ricardo Genovés remolcó cuatro anotaciones con jonrón y elevado de sacrificio, mientras Balbino Fuenmayor agregaba su séptimo cuadrangular de la campaña, para conducir 5-1 a Caribes de Anzoátegui sobre Tigres de Aragua.

Este choque entre los ocupantes de los lugares siete y ocho de la tabla de posiciones, se realizó en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. Fue el primero de una serie de dos encuentros.

El jonrón de Fuenmayor representó su hit número 400 en su trayectoria dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El derecho David Richardson (2-1) se llevó la victoria, en efectiva labor de cinco entradas. Fue auxiliado por cuatro relevistas, en sólida labor combinada. Aragua soltó ocho incogibles, frente al quinteto.

El zurdo Jonathan Vargas (1-4) inició y perdió por Tigres. Fue relevado por dos compañeros y entre todos aceptaron los 10 indiscutibles de la Tribu.

En juego que tuvo rápida duración de 2 horas 35 minutos, con asistencia de 2.393 aficionados, Anzoátegui jugó sin errores. Aragua cometió un pecado, en la persona de su jardinero derecho José Ramos, circunstancia que tuvo bastante peso en el resultado final del encuentro.

Anzoátegui sigue en el sótano, ahora con balance de 14-23. Tigres apenas le aventaja con 15-22. Este miércoles en el mismo escenario, culminará esta serie de dos encuentros.

Caribes inauguro la pizarra en el segundo inning. Asdrúbal Cabrera sacó boleto. José Azocar se embasó por error del right fielder Ramos y Ricardo Genovés la sacó entre los jardines izquierdo y central para darle ventaja de 3-0 a su causa.

En la parte alta del cuarto, Aragua se acercó 3-1. Yonathan Mendoza soltó sencillo al centro. Alexi Amarista lo llevó a tercera con doble al mismo sector.

Rafael Marchán elevó de sacrificio a la izquierda para remolcar a Mendoza.

Balbino Fuenmayor sonó jonrón entre los jardines derecho y central, luego de dos outs, en el cierre del séptimo para ampliar a 4-1 la ventaja del club local.

El puntillazo llegó en el final del octavo. Triple de Azócar a la derecha y elevado de sacrificio de Ricardo Genovés al centro, pusieron el 5-1.

Finalizado el encuentro, el circuito radial del cuadro aborigen conversó con Genovés y Fuenmayor, quienes le aplicaron su poder al conjunto bengalí.

Balbino desfiló primero ante el micrófono, en el día de su hit 400 en la LVBP.

“La idea era dar un batazo que prolongara el inning y salió un jonrón, mi hit 400 en la liga. Feliz de haber contribuido en el triunfo ante un rival directo.

Tenemos que jugar muy bien. Hay que enfocarse en el día a día, en estos juegos que nos quedan en diciembre”, apuntó el fornido toletero.

Genovés, quien produjo cuatro anotaciones, también dio sus impresiones.

“Buscaba un buen batazo en el segundo inning y salió el jonrón de tres carreras. Poco a poco he conocido a los lanzadores, en este equipo que es nuevo para mí. Eso me ha servido para también ayudar desde la receptoría. He podido lograrlo gracias al coach de pitcheo Dan Urbina y a los propios lanzadores.

Estamos en la misma página. Y con respecto a la victoria de hoy, necesitamos una semana positiva. Hemos ganado el primer juego y debemos mantener el ritmo”, expresó el jugador que vive una fecunda campaña, en su primera temporada con el bando indígena.-lvbp.com-