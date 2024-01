Cardenales y Leones reforzaron su pitcheo

Caracas.– Estaba casi tallado en piedra que el 1-2 en las escogencias del Draft de Adiciones y Sustituciones para el Round Robin 2023-2024 sería Silvino Bracho y Anthony Vizcaya. Sólo faltaba definir el orden entre los dos sobresalientes cerrojos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Llegado el momento de que Cardenales de Lara tomara la palabra, con el privilegio de seleccionar primero debido a su liderato en la tabla de posiciones de la ronda eliminatoria, el nombre de Bracho fue el mencionado por Carlos Miguel Oropeza, gerente general de la organización crepuscular.

“El factor que inclinó la balanza fue la experiencia. Eran dos lanzadores muy tentadores que, si se comparaban sus números uno a uno, eran muy similares”, explicó Oropeza. “Pero el hecho de la trayectoria que tiene Silvino en estas instancias, con tanto recorrido en esta etapa de campeonato, fue un factor que influyó mucho. Además de que puede lanzar en múltiples innings. Eso fue lo que ligeramente inclinó la balanza, porque ambos fueron muy estudiados por nosotros”.

El argumento del directivo tiene asidero en la travesía de Bracho en las tres recientes finales del circuito, siendo la primera de ellas, precisamente, con los pájaros rojos (2020-2021), la siguiente con Caribes de Anzoátegui (2021-2022) y la última con Leones del Caracas (2022-2023). En el lapso, el zuliano acumula 10 juegos salvados en postemporada, más que ningún otro taponero, además de efectividad de 2.20 en 32.2 entradas, de acuerdo con el motor de búsqueda de PelotaBinaria.

El derecho de Águilas del Zulia, de igual forma, fue por segunda campaña en fila el primer pick del evento, luego de haberlo sido en el anterior certamen por la manada capitalina, quienes en esta oportunidad tomaron a Vizcaya, como un efecto dominó.

“Vizcaya está muy entusiasmado con su llegada al equipo. Es un lanzador de los innings finales, puede ser usado en el séptimo, octavo o noveno”, dijo Juan Carlos Escobar, presidente de la divisa capitalina. “Tuvo una temporada extraordinaria y quedará de parte del mánager (José Alguacil) definir será utilizado como setup o cerrador”.

El barquisimetano, perteneciente a Navegantes del Magallanes, tuvo una brillante primera fase, con efectividad de 1.11 y WHIP de 0.99 en 32.1 episodios, con nueve rescates y registro de 5-2, en 30 apariciones.

Luego de la primera ronda de adiciones, los larenses sustituyeron con el jardinero e inicialista Ángel Reyes al serpentinero Franklin Van Gurp.

“Necesitábamos agregar un bate productivo al medio del lineup y consideramos que lo logramos con Reyes”, aseguró Oropeza sobre el toletero derecho que fue segundo en el circuito con 23 extrabases (16 dobles, cuatro jonrones y tres triples) aprovechando los rincones del Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, como espera la bandada escarlata lo haga en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El Caracas, mientras tanto, luego de tomarse algunos minutos para tomar la decisión, eligieron a Balbino Fuenmayor por el tirador Wilfredo Pereira.

“El rol principal de Balbino sería el de bateador designado y primera base. Lo escogimos en caso de que Harold Ramírez tenga algún tipo de complicación con el visado”, mencionó Escobar. “Fuenmayor es un jugador probado y en la región capital siempre ha bateado mucho. Tres de los equipos tienen sede en Caracas, así que esperamos empuje muchas carreras en la parte media del lineup”.

Resto de adiciones y sustituciones

• Bravos (30-25): Adicionó al utility Alí Castillo (Águilas) y pasó en la ronda de sustitución.

• Tiburones (30-26): Adicionó al receptor Luis Torrens (Magallanes) y pasó en la ronda de sustitución.

• Tigres (29-26): Adicionó al utility José Pirela (Águilas) y sustituyó con el cátcher Jesús Sucre (Águilas) al escopetero Claudio Custodio.

Bravos de Margarita se decantó por la polivalencia de Alí Castillo como su adición (promedios de .331, .387/ .466 en 43 juegos), a la vez que optó por reservarse la sustitución. En el alto mando neoespartano, lo tenían pensado de esa forma, luego de confirmarse que el grandeliga José Suárez podrá estar con el conjunto durante el Round Robin.

“En las conversaciones que tuvimos antes del Draft con nuestro mánager José Moreno, estuvimos muy claros. Vemos a Alí en la parte alta de la alineación, la idea era seguir reforzándonos ofensivamente de cara al Round Robin. Él puede jugar varias posiciones, de hecho, ayer (el sábado) estaba en el jardín central, una prueba más de lo que es su versatilidad”, glosó José Manuel Fernández, gerente deportivo de los insulares.“El hecho de no agregar a un lanzador en este Draft no quiere decir que no haremos movimientos. Se pueden hacer desde el Caribe”.

Tiburones, a su vez, atendió una situación sobrevenida con el careta Sebastián Rivero, quien no podrá estar durante buena parte del Todos Contra Todos por trámites del visado. Por tal motivo, tomaron a Luis Torrens (.273/. 342/ .378 en 38 compromisos), proveniente del Magallanes, antes de ceder su turno en la ronda de reemplazos.

“En una reunión de la Junta Directiva con el staff técnico se tomó la decisión de no ir para estas instancias tan decisivas con solo dos receptores, y al tener la alternativa de un cátcher de jerarquía y experiencia en Grandes Ligas como Luis Torrens, no tomamos el riego de dejarlo pasar”, precisó Alberto Díaz, gerente general del cardumen. “Nos reservamos el derecho de sustitución porque queremos ser asertivos al momento de que otro club quede fuera de competencia en el Caribe y quede abierta la posibilidad de contratar a lanzadores mejores a los que tenemos acá».

Tigres de Aragua optó por sumar dinamismo con José Pirela (.333/ .370/ .476 en 11 duelos) y seguridad detrás del plato con Jesús Sucre (.260/ .325/ .411 en 29 careos).

“Se tomó la decisión de contar con Jesús Sucre, por su experiencia en instancias finales, siendo un cátcher que nos puede aportar en la situación que estamos, por falta de jugadores en esa posición”, razonó Víctor Zambrano, presidente bengalí.” Al igual que con José Pirela, que con su trayectoria en Grandes Ligas y Asia ha demostrado su versatilidad. La liga se ha ido más por el bateo, que por el pitcheo”.-lvbp.com-