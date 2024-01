Cardenales terminó eliminando a los Bravos

Caracas.-En un maratónico encuentro de 13 entradas disputado en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Cardenales de Lara dejó en el terreno a Bravos de Margarita 7-6, para reducir los posibles rivales de Tiburones de La Guaira a sólo dos: los pájaros rojos o Leones del Caracas.

El triunfo crepuscular, concretado por un elevado de sacrificio de Hernán Pérez, agotó las opciones de la tropa insular de avanzar a la Gran Final, uniéndose a Tigres de Aragua como los eliminados del Round Robin, aún por dos jornadas por efectuarse.

Lara mejoró su récord a 9-6, manteniendo el juego y medio de ventaja que tenía hasta antes del inicio del compromiso, frente a los melenudos, en el segundo lugar de la tabla de clasificación.

El equipo de Henry Blanco aseguró, en el peor de los escenarios para sus intereses, disputar un juego extra contra los capitalinos, el cual sería en condición de home club para los larenses. Sin embargo, bastará con que la bandada escarlata gane su último duelo de la fase, este sábado, de nuevo frente a los neoespartanos, para asegurar su boleto.

Cardenales, también clasificará a la serie por el gallardete si los avileños pierden uno de los dos compromisos que les restan del calendario del Todos Contra Todos.

La victoria de los alados comenzó a definirse con un sencillo de Yojhan Quevedo como primer bateador de la parte baja del decimotercer inning frente a Henry Centeno, avanzando hasta la segunda base con un wild pitch del mismo lanzador. Ildemaro Vargas recibió base por bolas intencional, y Jecksson Flores ejecutó un efectivo toque de bola para mover a ambos corredores a posición de anotar.

Rangel Ravelo fue también enviado al primer cojín de forma automática para dejar la escena servida a Hernán Pérez, quien al primer lanzamiento que observó de Centeno dirigió un fly hacia el jardín derecho con la suficiente distancia para que Quevedo desatara la algarabía en el feudo barquisimetano.

“Visualicé ese turno desde que vi que le dieron boleto a Ildemaro. Sabía que Jecksson iba a tocar, y me imaginé que también le iban a dar base por bolas a Ravelo, así que traté de buscar un buen pitcheo para llevar la bola lejos”, dijo Pérez a Carlos Valmore Rodríguez para IVC Networks tras el duelo. “Fue una recta cortada que ya me había lanzado en el turno anterior. No estaba 100 % seguro de que íbamos a anotar, pero sí sabía que la había llevado profundo.

Hay que darle todo el crédito a nuestro pitcheo de relevo, muchos de los lanzadores actuaron hasta dos innings o más por primera vez en la fase”.

El agradecimiento al bullpen tiene asidero en los 10 apagafuegos que usó el piloto Blanco, combinándose para transitar 10.1 entradas de sólo tres carreras (todas a la cuenta de José Adames), siendo Diego Moreno (1-0) el ganador tras retirar al único bateador que enfrentó.

Centeno (0-1), a su vez, fue el perdedor, otorgando un par de boletos y admitiendo un hit, con la carrera que terminó siendo la diferencia.

Margarita capitalizó desatenciones a la defensiva de los pájaros rojos para anotar tres veces en la tercera entrada y bautizar el marcador. Jack López abrió con un rodado convertido en sencillo frente a Raúl Rivero, que eventualmente le hizo llegar a la segunda base por un error en tiro hacia la inicial del campocorto Jermaine Palacios. El boricua pasó por la goma con la primera rayita del encuentro tras una nueva pifia, esta vez de Hernán Pérez con deficiente tiro al cortador desde el jardín derecho luego de un imparable de Edgar Durán, quien sería retirado en la intermedia.

David Rodríguez negoció boleto y anotó de forma poco frecuente desde el primer cojín por un sencillo de Wilson Ramos, ante un nuevo despiste del home club, en esta oportunidad del guardabosque central Gorkys Hernández. En jugada de bateo y corrido, Ramos conectó un rodado hacia la banda contraria que encontró movido al camarero; mientras la bola se dormía en el terreno corto del centro, Hernández lo tomó y realizó un disparo al corte que sobrepasó a todos los fildeadores, para que Rodríguez anotara.

Ramón Flores coronó el racimo con otro incogible a la derecha, que remolcó a Ramos y despidió a Rivero, quien dio paso sobre la loma a Michele Vassalotti.

Lara descontó en el cuarto episodio, por idéntica fórmula a la que le hizo estar debajo en la pizarra: por errores. Con hombres en segunda y primera, con un out, Gorkys Hernández rodó hacia las paradas cortas y José Alexander Martínez incurrió en una marfilada con el guante que congestionó las bases frente a Melvi Acosta. En ese escenario, Juniel Querecuto disparó un roletazo hacia el inicialista Carlos Jesús Pérez, quien buscó el out en home, pero el receptor Jason López perdió la bola ante un disparo alto, que permitió el pase por la registradora de Rangel Ravelo, para decir adiós a Acosta.

Julio Vivas tomó el testigo por la visita sin espacio entre los cojines y se creció dominando a Jermaine Palacios con un elevado al cuadro, y luego a Carlos Narváez con un profundo fly, que pudo atrapar Ramón Flores en el bosque izquierdo, muy cerca de la valla.

En el quinto, Ángel Reyes recibió a Osman Gutiérrez con un indiscutible hacia la derecha, mientras había corredores en las esquinas y dos outs, para el 3-2.

Un inning después, ya contra el relevista Luis Pacheco, la divisa crepuscular empató con un rodado de Ildemaro Vargas que perdió el inicialista Pérez, facilitando la anotación desde segunda de Palacios.

Bravos fabricó nuevo rally de tres rayitas en el séptimo, iniciándolo contra el dominicano José Adames, quien otorgó boleto a Edgar Durán como primer bateador que enfrentó (con cuatro malas en fila) y, posteriormente, recibió jonrón de David Rodríguez en cuenta de 0-2, por todo el centerfield. El quisqueyano, en definitiva, se marchó sin retirar a ninguno de los rivales que observó, luego de que Carlos Pérez despachó sencillo.

José Ascanio subió al montículo y luego de retirar a Wilson Ramos con globo al centro, permitió hit de Ramón Flores y caminó a José Martínez para llenar los cojines. En esa situación, Jason López rodó hacia el antesalista Juniel Querecuto, quien forzó el out en el plato, no ausente de drama, porque el cátcher Narváez no pudo retener en un primer intento. No obstante, Ascanio incurrió en wild pitch que permitió la anotación de Flores desde tercera, siendo Martínez puesto out en el plato por su intento de engomarse desde la intermedia.

Sin embargo, Cardenales volvió al ataque en el cierre del mismo acto, aún teniendo como rival en la lomita a Pacheco, quien con corredores en segunda y primera recibió un biangular de Gorkys Hernández en línea tendida hacia lo más lejano del jardín izquierdo, para el 6-5. En su siguiente oportunidad al bate, igualaron de nuevo las acciones con un elevado de sacrificio de Ravelo ante Carlos Navas, quien heredó corredores en las esquinas de José Mesa Jr., para enviar el desafío a extrainnings.-lvbp.com-