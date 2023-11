Cardenales le ganó por partida doble al Magallanes

Valencia.- Cardenales de Lara dio un golpe de autoridad en la jornada dominical al vencer 7-4 a Navegantes del Magallanes, en el segundo juego y completar la barrida en una doble tanda a siete entradas, disputada en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

La bandada escarlata contó con el apoyo ofensivo de Ildemaro Vargas y Jecksson Flores, quienes alineados por el mánager Henry Blanco como primer y segundo bate, respectivamente, se combinaron para batear de 8-5 con tres dobles, cuatro carreras empujadas e igual número de anotadas.

Flores, en particular, ligó de 4-2 con un tubey y tres impulsadas, para erigirse como la figura ofensiva del compromiso.

“Salimos a dar el todo por el todo. Estos dos juegos eran muy importantes para nosotros”, dijo el utility (que defendió el jardín izquierdo) a Oscar Cumare Sánchez, para el circuito radiofónico larense. “Me mentalizo como si estuviera jugando (todos los días). Me mantengo activo, viendo a los pitchers inning tras inning, y eso me ha ayudado bastante cada vez que me dan la oportunidad”.

Flores recibió el chance del piloto Blanco para iniciar ambos encuentros de la tarde-noche y no defraudó, yéndose de 8-3, con tres pisadas al plato, y elevando sus promedios en la campaña a .316/ .398/ .418, con 10 remolcadas.

Fue el patrullero quien se encargó de inaugurar la pizarra con su biangular, que secundó otro de Vargas para engomarle, frente a Yohander Méndez, en el primer episodio. Posteriormente, Flores llegaría al plato con un sencillo de Pedro Castellanos, para el 2-0.

El buque ripostó en el cierre de ese primer episodio, capitalizando el descontrol de Fabian Blanco, quien regaló tres bases por bolas y sólo pudo retirar a un rival. El zurdo dejó las bases llenas para cederle el testigo a Luis Carrasco, quien admitió un imparable de Renato Núñez que recortó distancia a una, y luego, vio como se empató el duelo con un rodado a la inicial de René Pinto, que remolcó a Luis Torrens.

Fue en el segundo acto que los pájaros rojos registraron su ataque definitivo, con un ramillete de cuatro anotaciones. Vargas despacho su segundo doble, para impulsar a Hendrik Clementina, y con hombres en tercera y segunda, Flores le siguió con un sencillo, para llevar dos más a la goma. Tras robarse la tercera base, Jecksson cerró el rally, al pasar por la registradora con un elevado de sacrificio de Hernán Pérez.

Clementina, ya con Ángel Acevedo en el montículo por el home club, pegó sencillo a la derecha en el quinto tramo para aumentar la diferencia a cinco. En el cierre del trecho, René Pinto, volvió a dejar las cosas a cuatro de distancia, con un tubey ante Yosber Sánchez para el 7-3 momentáneo.

Las cifras definitivas al careo las dejó Luis Torrens, al fletar a Angelo Castellano con un imparable conectado ante Yapson Gómez.

El triunfo fue para Carrasco (1-0), quien a pesar de otorgar un par de pasaportes y recibir igual cantidad de imparables, no admitió carreras en 1.1 capítulos. Le siguió en el bullpen Cam Hill, con excelso relevo de 2.1 innings en blanco, con tres ponches, además de Cristofer Ogando (0.2 IL con una carrera limpia), Sánchez (0.1), Gómez (1.0 con una CL) y Vicente Campos (1.0), quien retiró el último inning para apuntarse su cuarto rescate de la temporada.

La derrota la cargó Méndez (0-2) al permitir siete inatrapables y seis carreras -cuatro lícitas- en 3.0 capítulos.

Lara (17-9) cerró la semana con récord de 5-2 y una racha activa de tres lauros, en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a sólo medio juegos del líder, Leones.

Magallanes (12-13), a su vez, estuvo poco tiempo por encima de .500 en su foja de la contienda. Culminó el septenario con balance de 3-3, en el cuarto puesto de la ronda eliminatoria, a 5.0 compromisos de la cima.-lvbp.com-