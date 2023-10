Cardenales apalea a los Bravos y mantiene su liderato

Barquisimeto.- Cardenales de Lara se sacudió con categoría su primer revés de la temporada. La bandada escarlata le propinó una felpa 11-1 a Bravos de Margarita y aseguró compartir el primer lugar en la tabla de clasificación del naciente ruedo 2023-2024 con Águilas del Zulia, al finalizar la jornada del jueves.

Fue una actuación redonda en todas las facetas del juego para los pájaros rojos, ante sus aficionados, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. 17 hits a la ofensiva, sin errores al campo y con sólo siete imparables admitidos por su pitcheo.

Cada uno de los nueve integrantes iniciales del lineup dispuesto por el mánager Henry Blanco conectaron al menos un incogible. Incluso, Pedro Castellanos, Juan Teixeira y César Izturis Jr. triplicaron, mientras que Gorkys Hernández y Jermaine Palacios duplicaron.

En el caso de Castellanos, disparó dos dobles y empujó cuatro carreras, para erigirse como la figura de mayor productividad en la velada. Una continuidad de su excelso inicio de zafra, en el que ha despachado al menos dos inatrapables en cada uno de los primeros cinco encuentros, exhibiendo astronómicos promedios de .524/ .545/ .619 en el lapso.

“Para nadie es un secreto que esta es una liga de mucha competencia, y he tratado de mejorar”, dijo el recio toletero derecho a Oscar Cumare Sánchez, para el circuito radiofónico larense, tras la culminación del duelo. “Estoy intentando tomar mejores turnos, llevar un plan al cajón de bateo y conocer al lanzador que estoy enfrentando, creo que ha sido una buena estrategia”.

Los alados anotaron una rayita en el primer capítulo, cuatro en el segundo, y dos en el cuarto, quinto y sexto episodio, para repartir su ataque en el careo.

Teixeira, recibió su esperada primera oportunidad como titular en la contienda, y no la desperdició, al remolcar dos carreras y pisar el plato igual número de veces.

“Siempre estoy preparado para cuando me den la oportunidad. Acá somos un equipo, y siempre estoy mentalizado para cuando me den el chance”, afirmó a Cumare el jardinero. “Lo estoy tomando con calma, lo vivo día a día, preparándome para estar listo cuando me necesiten”.

Desde la loma, brilló el experimentado Raúl Rivero (2-0) por segunda apertura en fila. Esta vez, transitó 5.2 actos de sólo una carrera limpia, ponchó a cinco rivales y otorgó dos boletos.

Al derecho, le siguió el zurdo Fabián Blanco con un relevo de 2.1 tramos y el veterano diestro José Ascanio, quien retiró el último capítulo, con un guillotinado a su cuenta.

La derrota la cargó el abridor Jesús Castillo (0-1), que fue castigado en 1.2 innings, con siete inatrapables, entre ellos un jonrón de Yojhan Quevedo, además de cinco carreras lícitas en su registro.

Cardenales (4-1) iniciará el viernes una gira en Valencia, contra Navegantes del Magallanes, que seguirá el fin de semana hacia Maracaibo, frente a Águilas del Zulia.

Bravos (1-4), por su parte, quedó en soledad en el último lugar de la clasificación, como preámbulo a su estreno como home club, contra Leones, en el parque Universitario.-lvbp.com