Caracas selló su boleto al round robin a costa del Magallanes

Caracas.- Cuando el león huele sangre, se desata su naturaleza depredadora.

El Caracas se encontró en el camino a un malherido y balbuceante Navegantes del Magallanes para derrotarle con autoridad 7-1 en el Estadio Monumental Simón Bolívar y asegurar su pase al Round Robin.

Para Leones, fue su triunfo número 30 de la temporada, una cifra que ya no alcanzará su Eterno Rival, quien sigue en el sexto lugar de la tabla de clasificación, último que ofrece un cupo a la Serie del Comodín. Esa precisión estadística, le garantizó a los capitalinos, en el peor de los escenarios, culminar la ronda eliminatoria en el cuarto escalón, último que otorga un boleto directo al Todos Contra Todos.

“Tenemos un grupo especial, una familia. Nos hemos trazado una meta y debemos cumplirla”, dijo el mánager José Alguacil a la transmisión de Venevisión, una vez caído el último out. “Para estos momentos es que uno trabaja. No ha sido nada fácil llegar a este punto, pero acá estamos de nuevo. El primer paso ya está dado, ahora no hay que conformarse”.

La manada cazó sin piedad a la tripulación del Buque durante la noche del miércoles, como ha sido una constante en la capital del país durante las recientes dos campañas. Para los melenudos, fue su décima victoria en fila como home club frente a los filibusteros, contando encuentros de postemporada.

Para hallar el último lauro nauta en Caracas, frente a su acérrimo contrincante, hay que remontarse al 11 de diciembre de 2021. La celebración de ese segundo aniversario de invencibilidad para los avileños se unió al de su tercer avance seguido a los playoffs de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El vigente campeón, además, hilvanó su segunda contienda con 30 conquistas o más, algo que no lograba desde los certámenes 2017-2018 y 2018-2019, cuando el calendario regular fue de 63 encuentros, siete más que en los dos más recientes.

“Es algo distinto de un año a otro. La temporada pasada teníamos un cuerpo de pitcheo un poco más sólido de lo que hemos tenido hasta ahora en esta”, comparó el piloto Alguacil a Carlos Valmore Rodríguez para IVC Networks. “En las últimas dos semanas no la veníamos pasando bien con el pitcheo. Pero aún así, logramos la clasificación todavía con seis juegos por disputar. Eso dice mucho de nuestra cultura ganadora”.

Para dar un paso al frente entre los abridores, salió Jhoulys Chacín, quien luego de no haber tomado su turno en la rotación el domingo por algunas molestias físicas, reapareció por la puerta grande.

Chacín brilló en una excelsa apertura de siete entradas en blanco para encaminar el festejo. Tan solo permitió cinco hits y ponchó a cuatro rivales, sin ningún boleto otorgado, para brindar una dominante exhibición de control sobre sus envíos.

“No realicé la apertura el domingo por precaución, necesitaba algunos días más, sobre todo por las piernas, pero gracias a Dios se dio la casualidad de que hoy regresara en un juego por la clasificación”, precisó el diestro a IVC Networks. “Vine con la mentalidad de lanzar strikes y atacar a los bateadores.

Le comenté a mi infield, antes del juego, que iba a enfrentar muchos derechos, así que probablemente iba a inducir muchos rollings y necesitaría de su apoyo”.

El zuliano (2-2) resultó el pitcher ganador de la velada en la que efectuó 95 lanzamientos, 58 de ellos en strike. Con su actuación, el derecho se convirtió en el primer lanzador del Caracas que completa siete episodios en la campaña, además del primero del equipo que lo hace desde el nicaragüense J.C Ramírez, cuando coqueteó con el juego sin hit el 17 de diciembre de 2022, contra Caribes de Anzoátegui, en Puerto La Cruz.

“Todos mis pitcheos funcionaron muy bien, porque se movían alrededor de la zona (de strike). Eso fue lo que me ayudó a sacar los outs”, continuó Chacín. “La ofensiva me dio carreras temprano en el juego y yo solo salí a mantener esa ventaja”.

Leones condensó el grueso de sus anotaciones en el primer tercio del compromiso. Tan pronto como en el primer capítulo, fabricaron dos contra Nivaldo Rodríguez, que mostró descontrol al otorgar dos boletos y recibir un par de sencillos.

En el segundo acto, Harold Castro elevó hacia el jardinero izquierdo Diego Rincones, quien no pudo dominar el globo e incurrió en un error para facilitar el engome desde la primera base de Gabriel Noriega para el 3-0.

Durante el tercer tramo, Aldrem Corredor disparó un doble para despedir al iniciador Rodríguez, avanzó a tercera con un sencillo de César Hernández y pasó por la registradora con un fly de sacrificio de Wilfredo Tovar, con el zurdo José Torres en el montículo. Todo, como preámbulo a un soberbio jonrón de Johnny Pereda con Hernández en circulación para recibir a Henderson Álvarez.

“Es una celebración muy buena porque es contra nuestro Eterno Rival”, admitió Pereda a IVC Networks luego de bajarse el telón. “El principio de la temporada fue muy fuerte para mí, porque no jugaba y eso siempre es difícil. Se pierde un poco de confianza en el home, pero mantuve trabajando con Ramón (Castro, coach de bateo) y hoy dio resultado”.

Pereda hizo batería con Chacín, siendo el receptor escogido por el estratega Alguacil.

“El plan lo íbamos ajustando a medida que pasaba el juego”, explicó el careta. “Jhoulys, al principio, se sintió un poco extraño, pero nos mantuvimos trabajando y sacamos el resultado. Le dije después del juego que había hecho tremendo trabajo, justo como lo esperábamos”.

Las cifras definitivas al desafío quedaron, en principio, con un elevado de sacrificio de Aldrem Corredor en el sexto trecho frente a Josh Maciewjeski, para el 7-0. Y por último, con un sencillo de Luis Torrens que remolcó desde segunda a Wilmer Flores en el noveno, contra Mayckol Guaipe, para evitar el blanqueo.

El descalabro recayó en Nivaldo Rodríguez (3-3), quien admitió tres hits, dos carreras limpias, regaló dos boletos y abanicó a un rival en 2.0 innings.

Leones (30-21) igualó el liderato junto a Cardenales de Lara, antes de viajar a Valencia para enfrentar por última vez en la ronda eliminatoria a Magallanes (23-28).-lvbp.com-