Caracas le demostró a Margarita quiénes son los bravos

Caracas.- Una lluvia de batazos desató la escuadra de los Leones del Caracas frente a Bravos de Margarita, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, para adjudicarse el triunfo con pizarra final de 11-2. Los bates respondieron, pero también contaron con la solidez del cuerpo de lanzadores.

La manada ganó por segunda vez corrida y mejoró su balance en casa a 13-4, el mejor de la temporada entre los ocho equipos.

Jesús Vargas (2-1) se llevó el lauro tras una imponente actuación de 4.0 innings, en los que aisló seis indiscutibles, no recibió carreras, sólo caminó a un contrario y ponchó a otros cuatro. El diestro subió al morrito, como salvavidas del abridor zurdo Thomas Dorminy y cumplió con la tarea de frenar a una peligrosa ofensiva de los insulares, que se había puesto arriba en el marcador en los primeros dos tramos.

“Salí a hacer mi trabajo. Donde me pongan ayudaré al equipo. Salí a atacar la zona de strike, creo que esa fue la clave del juego”, dijo Vargas en una entrevista post juego para la LVBP.com. “El cuerpo técnico me había preguntado ayer si estaba listo para hoy, les dije que sí. Eso es un punto clave para mí (la confianza)”, reconoció.

Caracas produjo un aluvión de ocho anotaciones en el cierre del segundo capítulo, para tomar una ventaja que nunca más perdería por el resto del compromiso.

“Es muy importante para el lanzador cuando el equipo viene de esa manera. Uno llega más tranquilo cuando sabe que el conjunto puede dar resultados. Atacamos, hicimos carreras temprano y allí está el resultado del juego”, expresó el serpentinero acerca del respaldo ofensivo que le brindaron sus compañeros.

“Estoy listo para volver a la rotación de Leones. Debo estar preparado mentalmente, el día que me toque abrir estaré ready para mantenerme encima de los bateadores, lanzar strikes y ejecutar bien mis lanzamientos. Puedo venir de abridor, relevista o como sea, lo que quiero es ayudar al equipo”, soltó.

Los insulares pegaron primero en el cotejo, haciendo daño al foráneo Dorminy.

Breyvic Valera sacó un boleto comenzando la primera entrada, Ramón Flores se embasó por error del pitcher y David Rodríguez sacudió sencillo para impulsar a Valera, con la primera rayita del encuentro. Para el segundo tramo agregaron otra unidad en las piernas de Edgar Durán, amparado en marfilada del receptor Gabriel Lino.

La reacción melenuda llegó en la parte baja del segundo tramo, cuando descifraron a Melvi Acosta (1-2) quien cargó con la derrota tras conceder siete indiscutibles y siete anotaciones limpias, entregó un pasaporte y ponchó a dos.

El festival de conexiones lo aprovechó Oswald Peraza con un doblete a casa llena para empujar las dos primeras carreras de Leones en la noche. Gabriel Noriega y José Rondón le siguieron con batazos de dos almohadillas para elevar el rally a cinco unidades. Oswaldo Arcia se sacrificó para que Wilfredo Tovar, en jugada de pisar y correr, llegara a la goma con la sexta carrera. Lino no se quiso perder el festín caraquista en el Monumental y empalmó imparable al bosque izquierdo, batazo con el que anotaron Rondón y Jonathan Villar.

“He mejorado la consistencia, cuando estoy en la práctica hago los ajustes y al final del día se me dan los resultados en el juego”, destacó Peraza, después del desafío. “Elegir mejor los pitcheos, tengo buenas manos y fuerza, lo que debo hacer es seleccionar mejor y hacer el trabajo”, abundó sobre sus ajustes en el plato.

“Al principio (de la temporada) me sentía un poco perdido por el tiempo que tenía sin jugar, pero gracias a Dios he estado más cómodo. Esta semana lo he notado y aprovecho la oportunidad cada vez que salgo a jugar”, sentenció.

Para el tercer capítulo, la ofensiva melenuda terminó de liquidar a Bravos de Margarita. Peraza anotó por wild pitch y César Hernández voló la cerca con un hombre en base, llegando a seis cuadrangulares en la temporada.-lvbp.com-