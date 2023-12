Caracas agarró al Magallanes de “sopita”

Valencia.- Poco más de un mes después de obtener su primera victoria en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional luego de cinco años, Albert Suárez retomó sensaciones frente a Navegantes del Magallanes, esta vez en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

La ley de la probabilidad indicaba que, luego de dos salidas en fila por debajo del excelso nivel que había demostrado en su contienda de retorno, el lanzador derecho volvería a la ruta triunfal. Así lo hizo, en el lauro de Leones del Caracas 7-3 contra el Buque, la tarde-noche del domingo, para asegurar la serie particular entre los Eternos Rivales, aún a falta de dos careos por disputarse entre ambos.

Sin embargo, no resultó la mejor actuación para Suárez (4-3), quien permitió ocho hits y tres carreras limpias en 5.2 entradas, aunque fue suficiente para fijar un nuevo tope personal de triunfos en la pelota rentada local, en su cuarta campaña. Mucho tuvieron que ver Harold Castro y Jonathan Villar, quienes se combinaron para batear de 9-5 con seis carreras empujadas (tres cada uno) y un par de anotadas.

Tan pronto como en el primer episodio, la visita tomó la ventaja con una sólida línea del zurdo Castro hacia su banda contraria frente al derecho Luis Martínez, mientras las bases estaban llenas, para inaugurar la pizarra 2-0.

“Siempre que iniciamos ganando, es importante. Cuando el equipo está arriba me enfoco más en no dejar que el contrario haga carreras para la mantener el marcador”, aseguró Suárez a Efraín Zavarce para la transmisión de IVC Networks tras el último out. “La ventaja siempre da mayor confianza al lanzador”.

La Carabela fue capaz de empatar frente al diestro. En el segundo capítulo, luego de un dobleplay, Luis Torrens conectó un doble y posteriormente anotó la primera del home club con un sencillo de Diego Rincones. Luego, en el cuarto, Rincones repitió la dosis para engomar desde la intermedia a Ángelo Castellano. A pesar de la reacción, Suárez guerreó.

“Cuando no puedo dominar como deseo, sigo confiando en mis envíos y en el cátcher”, aseguró el guayanés. “Sino, de igual forma el bullpen siempre viene y hace tremendo trabajo”.

La aseveración de Suárez tuvo sustento en la velada, pues los cuatro brazos de relevo usados por el mánager José Alguacil se fusionaron para 3.1 entradas sin ni siquiera permitir embasarse a un rival. Norwith Gudiño (0.1 IL), Miguel Socolovich (1.0), José Mujica (1.0) y Rubén Alaniz (1.0) se encargaron de silenciar a la artillería naval, tras un racimo de cuatro rayas de la toletería capitalina en el quinto tramo.

Aldrem Corredor despachó incogible para tomar ventaja 3-2 y despedir al inicador Martínez. Orlando Arcia realizó un toque de sacrificio frente al nuevo lanzador Deolis Guerra, y Castro disparó petardo para el 4-2. De inmediato, el dominicano Villar coronó el ramillete con nuevo hit al centro para remolcar a Corredor y Castro.

La galera anotó su última rayita en el sexto, aún con Suárez en la lomita. Angelo Castellano despachó biangular y luego pasó por la registradora con un sencillo de Luis Torrens, para terminar con la actuación del abridor felino, luego de dos outs en el sexto.

“Quería salir al sexto, me dieron el chance…No lo pude terminar, porque es decisión del cuerpo técnico, pero siempre agradezco cuando me dan la oportunidad de ir un inning más”, expresó el escopetero.

La cifra definitiva al desafío la dejó Villar en el noveno. El quisqueyano fletó desde la intermedia a Castro con Anthony Vizcaya en la loma, antes de ser puesto fuera en el segundo cojín al intentar extender la conexión.

«Es cuestión de hacer los ajustes. Debo agradecer a Ramón (Castro, coach de pitcheo) por el trabajo que hemos venido realizando», declaró Villar al circuito radiofónico del Caracas al finalizar el encuentro. «Juego duro en (el corrido de) las bases. Eso es lo que todos esperan de mí».

Martínez (2-3) cargó con el descalabro al tolerar ocho hits y cinco carreras -todas limpias- en 4.0 actos.

Leones (27-16), mantiene la disputa del liderato de la tabla de posiciones con Cardenales de Lara, ambos empatados al terminar la octava semana de la ronda eliminatoria.

Magallanes (19-24), a su vez, agudizó su complicado momento, tras caer al séptimo puesto y terminar la semana fuera de los puestos de la Serie del Comodín.-lvbp.com-