Bravos remonta para dejar en el terreno a los Tiburones

Caracas.- En un duelo en el que se fabricaron 15 de las 23 anotaciones totales en el último capítulo, los Bravos de Margarita completaron una remontada en el décimo inning para dejar tendidos a los Tiburones de La Guaira el domingo por la noche con marcador de 12-11 en el Estadio Universitario de Caracas.

Los escualos parecían colocar el desafío en el congelador con siete carreras en el décimo acto, pero su pitcheo volvió a desplomarse en la parte baja de ese capítulo, en el que la artillería de los locales respondió con ocho anotaciones, incluyendo el doble de Edgar Durán que sentenció el cotejo, al remolcar la del triunfo en las piernas del grandeliga Edward Olivares.

“Solo me enfoqué en ser agresivo”, le comentó Durán a IVC posteriormente. “Sabía la situación en la que estaba, que no me iban a querer pasar. Fui agresivo comprando al primer pitcheo y gracias a Dios pude ejecutar”.

Durante los primeros ocho capítulos de ese compromiso, que sirvió para cerrar la quinta semana del campeonato, hubo un sólido duelo monticular entre ambos combinados.

Ricardo Pinto brilló desde la lomita por los salados, con cinco innings de cuatro hits y apenas una carrera, al mismo tiempo en que ponchó a cuatro rivales y regaló dos pasaportes.

Por su parte, Félix Doubront registró una apertura de calidad para los insulares, con seis tramos de tres anotaciones y cinco incogibles, junto con dos pasaportes y otro par de recetados.

Las primeras dos rayitas del choque llegaron en el tercer inning, cuando un sencillo de Lorenzo Cedrola y un elevado de sacrificio de Maikel García pusieron adelante a La Guaira.

En el quinto, Bravos dijo presente en el marcador con el tercer cuadrangular del prospecto Moisés Gómez, pero Tiburones recuperó la ventaja de dos carreras en la entrada siguiente, cuando un doble del brasileño Leonardo Reginatto fletó a García.

Ya en el octavo, los litoralenses ampliaron su ventaja a tres con un incogible de Alcides Escobar.

Sin embargo, la ofensiva del mánager José Moreno reaccionó justo a tiempo para forzar las entradas extras y con sencillos de Olivares y Gómez en el noveno igualaron las acciones a cuatro rayitas por bando.

Después de allí, todo se salió de control en la UCV. Tiburones explotó con siete carreras en el décimo, gracias a sencillos productores de Carlos Rivero, Escobar y Miguel Rojas. Un elevado de sacrificio de Cedrola y otro incogible de Danry Vásquez fletaron las rayitas que parecían sentenciar el duelo a favor de los escualos.

Pero un boleto a Breyvic Valera con las bases llenas abrió la compuerta para la remontada de Bravos en ese mismo capítulo. Luego llegaron sencillos de Ramón Flores, Carlos Pérez y Olivares, todos para remolcar rayitas, mientras que Wilson Ramos empató la pizarra otra vez con un elevado de sacrificio.

La mesa quedó servida para el doble de Durán, su cuarto del vigente torneo, para propinarle una particularmente dolorosa derrota a su ex equipo y brindarle a Margarita su decimosegundo lauro del certamen.

“Somos un equipo aguerrido. Cuando dieron los tres boletos en el último inning supe que tenían problemas y bueno, después hicimos lo que sabemos hacer”, continuó Durán.

La victoria fue para Yender Cáramo (1-0), quien trabajó un tercio en el que toleró un imparable, pero ninguna anotación.

Por su lado, el revés fue para Carlos Suniaga (3-1), luego de que permitiera el doble ganador de Durán en el único tercio que laboró.

“Estábamos ligando un batazo de la gente de fuerza, pero lamentablemente nunca llegó. Me tocó el turno a mí y menos mal pude ejecutar”, indicó el veterano infielder. “Creo que es la primera vez en casi 15 años que veo un juego de esta manera, por todo lo que se vivió. Me parece que esto es algo que no tiene comparación porque no te lo esperas. Cuando el juego está cerrado, sabes que puede pasar. Pero ya en el décimo inning, con siete carreras abajo, luce como algo imposible de que pase, pero pasó”, cerró.-lvbp.com-