Bravos profana el Monumental y vence a los Leones

Caracas.- Wilson Ramos se puso la capa de héroe en el Estadio Monumental Simón Bolívar, para que Bravos de Margarita derrotara a Leones del Caracas 4-3, el miércoles por la noche. El receptor sonó un doble en el noveno inning para remolcar un par de carreras que le dieron vuelta al marcador.

“Gracias a Dios me siento saludable, eso me hace sentir bastante bien. Eso me permite demostrar que quiero seguir en el mejor beisbol, espero conseguir pronto una oportunidad (en Estados Unidos) para seguir demostrando, porque estoy bien físicamente”, destacó Wilson Ramos en entrevista para la LVBP.com. “Tratamos de relajarnos, en el dugout lo que hay es armonía y buena química. Eso nos ha ayudado a nosotros a levantar los juegos”.

En la víspera, Ramos había conectado un hit impulsor que inició un rally definitivo de tres carreras, coronado por un jonrón de David Rodríguez, que liquidó a la manada en el Universitario.

“Estuve esperando un buen pitcheo para llevar la bola hacia los jardines y tratar de impulsar esa carrera con un elevado de sacrificio, (Rubén Alaniz) me dejó el lanzamiento alto en la zona y pude conectarlo de buena manera hacia el jardín derecho”, explicó Ramos.

Los insulares aprovecharon el desgaste de Alaniz (1-2), quien cargó con la derrota. El serpentinero fue utilizado por el mánager José Alguacil para intentar concretar un salvamento de dos capítulos, subiendo al montículo desde la octava entrada. Concedió cuatro inatrapables, dos carreras, una de ellas limpia, en 1.0 tramo lanzado.

La victoria se la llevó el relevista Sonny Vargas (1-1), que actuó por espacio de 1.0 capítulo, permitió un hit y ponchó a un contrario. Por su parte, Carlos Navas (11) logró colocarle el candado al cotejo de manera dramática, tras dos imparables recibidos y un ponche acumulado.

El compromiso se colocó a favor de los margariteños en la parte alta del cuarto tramo, después que Ramos disparó un soberbio cuadrangular por el jardín izquierdo, su segundo de la contienda.

“Fui un poco pasivo al momento de tomar ese turno, (Jhoulys Chacín) me tiró dos rectas y estuve buscando esos lanzamientos, uno fue bola y el otro me lo tiró en la zona de strike, pude conectarlo con bastante contundencia”, dijo Wilson en una entrevista post juego, en la transmisión de Canal i.

Para el sexto inning, los isleños colocaron una nueva rayita a su favor. José Alexander Martínez conectó un sencillo a la segunda base, luego que el lanzador Jesús Vargas desviara la trayectoria de la pelota; en la jugada anotó Edward Olivares.

En el cierre de ese capítulo, Leones desató toda su furia. El dominicano Jonathan Villar sonó doblete para remolcar a Wilfredo Tovar, quien también había conseguido un swing de dos bases. Harold Castro empalmó sencillo impulsor y Aldrem Corredor se sacrificó con elevado a la pradera derecha, para que Villar, en jugada de pisar y correr, llegara hasta la goma con la tercera unidad de los capitalinos.

Sin embargo, Bravos se guardó la sorpresa para el noveno inning, fue allí cuando castigaron severamente al taponero Alaniz y lograron conseguir un valioso triunfo que, además de sumar en la tabla de posiciones, agrega una dosis extra de motivación de cara a las últimas semanas de la ronda regular.

“Bastante ánimo tiene el equipo, nos sentimos emocionados por lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos importa en estos momentos, seguir con la armonía y continuar jugando como lo hemos venido haciendo”, destacó Wilson Ramos.

En el duelo, el grandeliga José Suárez hizo su estreno en el circuito nacional, defendiendo la indumentaria de los Bravos de Margarita. Trabajó 5.0 sólidas entradas, en las que sólo recibió tres indiscutibles, caminó a un rival y ponchó a otros cinco.

“Caracas es un buen equipo, siempre lo ha sido en Venezuela, de verdad bastante contento porque lancé el juego como era y fue tremendo partido”, señaló Suárez en una entrevista para la LVBP.com. “Atacando la zona, los pitcheos siempre van a funcionar”, resaltó. “Es un estadio (Monumental) donde me siento bastante bien, primera vez que juego aquí, pero me sentí muy cómodo”, puntualizó el zurdo.-lvbp.com-