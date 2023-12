Bravos le volteó la tortilla al Caracas

Caracas.– David Rodríguez, jardinero de los Bravos de Margarita, no está teniendo una gran temporada en cuanto a jonrones se refiere, pero en la jornada del martes ante Leones del Caracas, sacudió un imponente batazo por todo el bosque izquierdo para darle la victoria a su equipo, con pizarra final de 7-5, en el Estadio Universitario.

El oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui, consumió su turno al bate en la parte baja del octavo capítulo con la paridad en el marcador (5-5). El toletero derecho consiguió a Carlos Herrera en la primera almohadilla – como corredor emergente por Wilson Ramos- y sacudió un soberbio vuelacerca, para voltear las acciones a favor de los insulares, colocando el cotejo a ley de tres outs para concretar el triunfo.

“Primero que nada, darle la gloria a Dios. Yo pienso que no he salido a buscar los jonrones, simplemente he tratado de ayudar al equipo en lo que he podido. Tenemos tremendo club, con ofensiva y un buen pitcheo”, dijo Rodríguez, en una entrevista post juego en la transmisión de IVC.

El bateador designado no había sacado la bola del parque desde el 21 de noviembre, también contra el Caracas, para colaborar en un triunfo de Margarita 7-0 en el Estadio Monumental.

“Salgo todos los días a dar el cien por ciento y ahora en los momentos importantes están saliendo los jonrones”, destacó. “(José) Mujica no sólo es de los mejores pitchers, sino que es mi hermano (buen amigo). Fui a buscar un buen lanzamiento, yo sabía que iba a atacarme para no ponerse debajo en el conteo y gracias a Dios pude conectar una recta que me lanzó y se dieron las cosas», expresó.

La noche comenzó a favor de los melenudos, quienes lograron hacerle daño al abridor Osmer Morales, que concedió seis inatrapables, cinco rayitas libres de suciedad, tres pasaportes y tres ponches propinados en 5.0 entradas de trabajo.

Freddy Fermín y Aldrem Corredor comenzaron el segundo capítulo con boletos consecutivos, Harold Castro y Gabriel Noriega empalmaron sencillos de manera seguida y lograron empujar las primeras dos anotaciones a la cuenta capitalina. Posteriormente, Castro anotó por wild pitch.

La reacción margariteña llegó en el cierre del cuarto tramo. Tomo Otosaka y Breyvic Valera sacudieron hits. Luego Ramón Flores ligó doblete impulsor de una y Wilson Ramos falló con rodado vía 63, en la jugada llegó la segunda carrera para Bravos.

Inmediatamente después, abriendo el quinto inning, Aldrem Corredor dejó evidenciar toda su potencia ofensiva con su segundo estacazo de la zafra y produjo un par de carreras más, remolcando a Gabriel Lino, quien se había puesto en circulación con sencillo luego de dos outs.

A partir de allí, todo el protagonismo fue para los isleños. En el sexto curso sumaron otras dos carreras para reducir la brecha a 5-4, momentáneamente. Y para el octavo capítulo, Mujica tomó la pelota y subió al morrito para tratar de mantener a raya a la ofensiva insular, lo que resultó en una misión fallida para él. Con dos retirados, le llegó el momento heroico a David Rodríguez, después que Breyvic Valera sacudiera doble y anclara en el plato, gracias a sencillos de Ramos.

“La recta es el pitcheo que siempre busco”, soltó Rodríguez. “Cada uno de los muchachos ha adquirido una experiencia y este año lo estamos demostrando.

Perdemos un juego y al día siguiente hacemos el ajuste para conseguir la victoria. Pienso que cada uno se ha enfocado en su rol”, comentó con mucha seguridad, al ser preguntado por la fortaleza mental que demuestra Bravos de Margarita en la actual temporada del circuito nacional.

La victoria fue para Osman Gutiérrez (1-0), luego de lanzar un octavo inning sin problemas, además, ponchó a un contrario. Por su parte, Mujica cargó con la derrota, tras ser golpeado por la tórrida artillería de los margariteños. En dos tercios recibió tres hits, tres carreras pulcras y un boleto otorgado.

Carlos Navas (10) llegó a diez salvados en la zafra, al retirar por la vía rápida el noveno de los Leones del Caracas.-lvbp.com-