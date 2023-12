Bravos “desayunan” bien temprano con Tiburones

Caracas.- Los Tiburones de La Guaira esperaban cerrar la octava semana de actividades por la puerta grande con el debut de su nuevo importado, el veterano cubano Miguel Romero, quien recibió la responsabilidad de iniciar el compromiso; en su lugar, una de las ofensivas más temibles de todo el campeonato, la de los Bravos de Margarita, lo castigó de forma implacable en el primer acto para construir el camino hacia una victoria por 8-5 en el Estadio Universitario este domingo.

Romero (0-1), quien se llevó la derrota en el duelo, no pudo sacar ni un out en su estreno con los escualos, recibiendo cinco imparables, incluyendo un jonrón, e igual número de carreras. Además, el antillano regaló dos boletos y no ponchó a ningún rival.

La emboscada la inició Breyvic Valera con un sencillo productor que le permitió anotar en carrera al japonés Tomo Otosaka y luego Ramón Flores despachó un cuadrangular con la casa llena que le colocó la guinda al pastel a una demoledora primera entrada para los isleños.

En el tercero, los dirigidos por José Moreno continuaron con el ataque, gracias a un doble impulsor de José Martínez. David Rodríguez se fue para la calle en el cuarto para colocar el marcador 7-0 a favor de Bravos, que agregó una más en el capítulo siguiente con otro incogible productor de Martínez.

La Guaira no se hizo presente en la pizarra hasta el sexto tramo, cuando Carlos Rivero sacudió un sencillo que fletó al cubano Yasiel Puig. En el octavo, el mismo antesalista produjo dos más con un sencillo, pero el intento de remontada salado acabó con un doble de Sebastián Rivero que empujó la quinta y última de los visitantes.

El ganador del choque fue Osmer Morales, abridor de los Bravos, y que trabajó por espacio de cinco entradas y dos tercios, en las que toleró cinco inatrapables, una carrera, otorgó tres pasaportes y pasó por la guillotina a cinco rivales.

“Contento por el trabajo de hoy. Es un equipo bastante fuerte y lo he dicho desde el comienzo de la temporada”, señaló Morales sobre Tiburones, en declaraciones para Simpletv. “Creo que la clave ha sido el trabajo que he venido haciendo todos los días, mantener los pitcheos bajitos y estar siempre por encima en la cuenta”, añadió el derecho que mejoró su récord a 2-0 contra los escualos, en lo que va de campaña.

A su salida del choque, el mánager Moreno apostó por Dedgar Jiménez, Osman Gutiérrez, Luis Torres y Carlos Navas para completar la tarea. El nicaragüense Gutiérrez se metió en problemas y permitió cuatro de las anotaciones de La Guaira, pero el bullpen de Margarita logró salir adelante y Navas registró su duodécimo rescate de la campaña.

A la ofensiva, el más valioso fue Flores al irse de 4-2 con sus cuatro fletadas y una anotada. Rodríguez acabó de 5-3 con una empujada y dos anotadas, mientras que Martínez se marchó a casa tras una jornada de dos hits e igual cantidad de remolcadas en cuatro oportunidades en el cajón de bateo.

Con la victoria, Bravos se acomodó en la tercera posición de la tabla, con récord de 22-19. Por su parte, los Tiburones quedaron con 20-22, en la quinta casilla.

“Desde el primer día el equipo ha estado enfocado, hemos estado unidos. Más que un equipo somos una familia, hermanos todos”, continuó Morales. “Hemos pasado por situaciones bastante difíciles desde el arranque, pero la unión ha decidido todo esto y ahora estamos viendo los resultados, están llegando las victorias”.-lvbp.com-