Bravos deja en el terreno a Leones y sigue con vida

Caracas.- Pelotazo a Edgar Durán con las bases llenas en el cierre del décimo inning, forzó desde la antesala y en las piernas de Alí Castillo, la carrera que dejó 4-3 a Leones del Caracas, en el terreno del Estadio Universitario la noche de este martes.

De este modo, Bravos alcanzó al Caracas en el tercer lugar del Round Robin, con marca de 5-7, al término del tercer cuarto de esta fase semifinal.

Ambos quedan ubicados a un juego del Cardenales de Lara, quien con registro de 6-6 disfruta de la segunda posición.

Leones, que en caso de haber triunfado dependía de sí mismo para lograr un hipotético pase a la Gran Final, ahora dependerá de resultados de terceros para lograr dicho objetivo, pues ya no le quedan encuentros con los larenses.

En cambio, Margarita podrá resolver por sus propios medios sus deseos de avanzar a la serie decisiva, pues tiene tres juegos pendientes con Cardenales y tratará de buscar ese trío de victorias, en una empresa que no será nada fácil.

En la finalización del décimo capítulo, ante el relevista león Rubén Alaniz (0-3), Alí Castillo bateó un doble a la mexicana por el jardín derecho. Cuando el patrullero Harold Ramírez se percató de la situación, Castillo ya se deslizaba sobre la intermedia con su biangular de piernas. Luis Sardiñas fue pasado intencionalmente y Wilson Ramos falló con línea a la intermedia. Carlos Jesús Pérez la rodó por la inicial para que avanzaran los corredores y Ramón Flores caminó para congestionar las bases. Con ese panorama entró a batear Durán, quien, en conteo de dos strikes y una bola, recibió el pelotazo que decidió el juego, al forzar la anotación de Castillo.

“Quería buscar un batazo, me cantaron pitcheos malos. Pero cuando vi que el pitcheo venía hacia mí, me quedé clavado para esperar el golpe y lograr la victoria. Es difícil batear en cero bolas y dos strikes, pero salí agresivo y me sorprendió con el pelotazo. Ahora vamos tres veces contra Cardenales de Lara, un club que ha jugado muy bien contra nosotros. Pero creo que podemos lograr cosas buenas ante ellos”, declaró Durán a IVC Network y al circuito radial de Bravos.

El perdedor Alaniz fue el sexto lanzador del Caracas. Por el bando insular, Carlos Navas (1-0), en labor de 2.0 entradas, se llevó la victoria. Al derecho le precedieron cuatro compañeros.

“La clave para ganar ha sido el enfoque que tiene el club. En lo que a mí respecta, esta vez lancé dos innings, pero como tenemos fecha libre mañana, estaba dispuesto a tirar un tercero. No tenemos mañana y debemos dar nuestro máximo aporte. Durante la ronda regular empecé con malas actuaciones, pero logré hacer los ajustes, sobre todo en el ataque a los bateadores. A partir del jueves, cada juego será una Final para nosotros. Ahora soy más agresivo. Llevo cuatro salvados en este Round Robin y ahora se añade un primer triunfo. Realmente estoy feliz y confiado en llegar a la final”, expresó el ganador del encuentro, al ser consultado por IVC Network y el circuito radiofónico del equipo ñero.

Leones, inmerso en feroz anemia ofensiva, apenas conectó cinco hits y solamente pudo anotar en el cuarto inning, cuando fabricó tres carreras inmerecidas, pese a llegar por un jonrón de José Rondón.

Bravos ligó ocho indiscutibles y en este juego que se desarrolló en 3 horas, 20 minutos, sólo ocurrió un error y el mismo correspondió a la defensiva margariteña, la menos confiable en esta instancia del torneo.

El conjunto de la ínsula abrió la pizarra en la parte baja del primer inning. Castillo soltó triple al centro y después de un out. Sardiñas lo remolcó con elevado de sacrificio a la derecha para el 1-0.

Caracas cambió el decorado en la apertura del cuarto inning con bloque de tres carreras. Con dos bateadores fuera, Jhonny Pereda la rodó por la antesala para que Sardiñas perdiera la conexión y se apuntara error. Balbino Fuenmayor despachó sencillo al centro y luego de este primer hit caraquista, Rondón se llevó la cerca izquierda para su tercer jonrón del Round Robin, batazo que le dio 3-1 la ventaja a Leones.

Bravos se acercó 3-2 en el sexto, contra el relevista Miguel Rodríguez. Luego de un out, Castillo soltó sencillo al centro. Sardiñas descargó doble a la derecha y Ramos, con rodado por la inicial, impulsó a Castillo.

En la conclusión del séptimo llegó la igualada 3-3 para Margarita. Con uno fuera y ante los envíos de Miguel Socolovich, Durán sacó boleto. José Alexander Martínez le siguió con imparable a la derecha que puso a Durán en la antesala.

El mexicano Edwin Fierro entró al rescate y Breyvic Valera emergió por Moisés Gómez para negociar transferencia y llenar las almohadillas. Llegó entonces el primer hit del boricua Jack López en la LVBP, incogible a la derecha para fletar a Durán con el empate.

Finalizadas las hostilidades, el circuito radial de Bravos estableció diálogo con José Moreno, mánager insular.

“Toda la temporada hemos adaptado un modo incisivo de jugar. Hoy no fue la excepción. Jugamos como si fuera una Final. Fuimos más pacientes, como se lo pedí a los muchachos en la charla previa al encuentro. Esta victoria nos hace crecer. El equipo carece de experiencia en estas lides y un resultado como el de este desafío contra Caracas, es muy inspirador para nosotros. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a la Final. De no lograr el objetivo, no tendremos nada de qué arrepentirnos, pues este club lo ha entregado todo en el terreno”, sentenció con total convencimiento el Mánager del Año.

Bravos descansará este miércoles y Caracas recibirá a Tigres de Aragua, equipo que paralelamente rompió cadena de cuatro reveses al frenar al líder Tiburones de La Guaira en Maracay.-lvbp.com-