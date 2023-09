Astros barre a Rangers y se adueña del Oeste

Arlington.- Cuando los Astros llegaron a Arlington para una importante y bien anticipada serie contra los Rangers, acababan de ser barridos en casa por los Yankees y se encontraban en el segundo lugar del Oeste de la Liga Americana.

Al salir del Globe Life Field tras barrer de manera contundente a Texas, los campeones reinantes de la Serie Mundial ya ocupaban la cima de dicha división y habían mandado a los Rangers no sólo a 3.0 juegos del primer puesto, sino que los había bajado a una posición sin clasificación por el momento, fuera de un Comodín.

El miércoles, los Astros apabullaron a los Rangers por tercer día consecutivo, 12-3, para ponerle punto final a una barrida que representó un fuerte mensaje al mundo del béisbol: Houston está a toda marcha ahora, con los motores prendidos para ir por el bicampeonato.

“Creo que estos muchachos son increíbles”, dijo el toletero cubano José Abreu, en su primera temporada con los Astros y autor de dos jonrones y siete empujadas el miércoles. “Los juegos que hay que ganarlos, estos muchachos saben hacerlo”.

El pedigrí es bien conocido: Cinco Series de Campeonato de la Liga Americana en los últimos seis años, dos banderines del circuito y dos títulos de Serie Mundial en ese lapso. Ahora, con marca de 80-61 en la campaña, tienen ventaja de 1.0 juego sobre los Marineros en el Oeste.

La serie contra los Rangers fue de un solo lado. Houston superó en el marcador a Texas por 39-10 y conectó un total de 16 cuadrangulares en los tres partidos—un récord de la franquicia para una serie de tres choques—lo cual incluyó el histórico trecho jonronero del venezolano José Altuve entre lunes y martes.

Además, los Astros terminaron la serie particular del 2023 vs. los Rangers con marca de 9-4, ganando la “Bota de Plata” y asegurando cualquier desempate al final de la campaña.

“Nos gusta estar donde estamos”, dijo el dirigente de Houston, Dusty Baker. “Estamos contentos con esta barrida. No se trataba tanto de enviar un mensaje, sino ganar juegos y subir al primer lugar. A uno le encanta ver su ofensiva prenderse así. Jugamos una gran serie. Fue grande para nosotros, dada la magnitud”.

Explosión de “Pito” con el madero

Abreu, un veterano de 36 años en su primera temporada con los Astros tras nueve con los Medias Blancas, no había tenido la clase de campaña que él quisiera. Pero el miércoles, disparó un grand slam ante el abridor de los Rangers, Max Scherzer, y agregó otro bambinazo de tres carreras ante el relevista Brock Burke. Fue su tercer partido de por vida con siete remolcadas en Grandes Ligas. Pero ahora, significa mucho más tras cierto letargo ofensivo a lo largo del 2023.

“De mi parte, solamente dar gracias al que está arriba, y darle gracias a todas las personas de esta institución que me han soportado por cinco meses, que no ha funcionado”, dijo Abreu, claramente emocionado. “Lo positivo es que esta institución me ha respaldado.

“Cuando se prenden las luces, este equipo sabe hacer las cosas como son”.

Verlander ganó el esperado duelo con Scherzer

Mucho se habló antes de este juego sobre el duelo monticular entre Justin Verlander y Scherzer, compañeros de equipo en los Mets para empezar esta campaña y, antes de eso, durante varios años en los Tigres. Scherzer, viniendo de unos dolores en el antebrazo derecho, fue castigado con siete hits—incluyendo tres cuadrangulares—y siete carreras limpias en apenas 3.0 entradas. De su parte, Verlander tiró 7.0 episodios sólidos de cuatro hits, dos carreras (una sola limpia) y seis ponches para adjudicarse la victoria.

“Nuestra ofensiva nos facilitó las cosas en esta serie”, comentó Verlander. “Todo el mundo está hallando su identidad. Si ves el lineup, cada bateador va a brindar un buen turno. Es una alineación bien dinámica”.

Texas en busca de respuestas

Además de ser barridos por los Astros y caer a 3.0 juegos del primer lugar y seguir a 0.5 del tercer Comodín detrás de los Azulejos, los Rangers sufrieron una posible baja sensible en su alineación. El cubano Adolis García abandonó el partido al chocar con la pared tratando de robarle un jonrón a Michael Brantley, sufriendo lo que el equipo calificó como “dolencias” en la rodilla derecha.

“Obviamente, no fue una buena serie”, dijo el manager del equipo texano, Bruce Bochy. “El batazo largo nos mató. No ejecutamos los pitcheos. Fue bien duro. Eso es lo que fue”.

Ahora Texas ha perdido seis de sus últimos siete choques y 15 de sus últimos 19. Su pitcheo permitió 50 hits de los Astros. La buena noticia es que vienen a Arlington los Atléticos—el equipo con peor récord de Grandes Ligas–para una serie del fin de semana.- mlb.com