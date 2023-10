Alexi Amarista está listo

Maracay.- La condición física de Alexi Amarista era una incógnita, luego de perderse la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol por una operación en la rodilla izquierda. Sin embargo, el infielder ha demostrado que ya está listo para aportar su granito de arena desde el primer día de la temporada 2023-2024 a los Tigres de Aragua.

“Me siento bien. Gracias a Dios, estoy mejor. Después de haber tenido esa operación las cosas han ido mejorando, cada día que entreno me voy sintiendo mejor. Estoy trabajando bastante el fortalecimiento de las rodillas para así estar listo para el Opening Day. He hecho mis rutinas de bateo y rollings y me he sentido bien”, comentó Amarista, quien disputará su campaña número 17 en la LVBP, cuarta con los bengalíes.

Nuevo destino en México

A pesar de haber estado sin actividad en la última temporada en México, Amarista fue tomado vía cambio por Guerreros de Oaxaca, así que para el 2024 tendrá un nuevo destino después de tres años en Veracruz.

“Fue sorpresa el cambio, era un equipo en el que me sentía bien, excelente fanaticada. Estoy agradecido con el equipo de El Águila de Veracruz, con el equipo de Oaxaca por haberme tomado, a pesar que no pude jugar por mi operación. En estos momentos estoy enfocado en ayudar aquí a Tigres de Aragua a pelear por el campeonato y después pensaré en lo que viene en mi carrera en México”, manifestó el infielder, quien en 2022 conectó para .343 con 10 jonrones y 43 impulsadas con El Águila de Veracruz.

Equipo finalista

Para Alexi Amarista los movimientos que ha hecho la gerencia de Tigres de Aragua, presidida por Víctor Zambrano, hacen ver al equipo más fortalecido, con cara de finalista.

“Siempre he estado atento a lo que ocurre con el equipo, la verdad es que han traído jugadores buenos, muchos cambios, tenemos un equipo más fortalecido que el año pasado, tenemos un equipo para llegar a la final, ser muy competitivos”, comentó Amarista, quien está a 68 hits de los 700 conectados de por vida en la LVBP.

Mánager ganador

En su estancia en Caribes, Amarista tuvo la oportunidad de enfrentar a Buddy Bailey en varias oportunidades como mánager. Ahora se complace estar en la misma acera que él, ser guiado por un estratega ganador y que conoce muy bien la liga.

“Siempre estuve jugando en contra, sé que es un mánager ganador en esta liga, espero que nos ayude a llegar a la final. Él hace su trabajo y nosotros debemos responder haciendo nuestro trabajo. Mientras la unión y la química exista, este equipo dará de que hablar esta temporada”, indicó Amarista, quien tratará de sumar su cuarto título en el beisbol venezolano, primero con Tigres.

Por último, El Ninja envió un mensaje a toda la fanaticada tigrera, para agradecer el estar pendiente de su recuperación, así como también, los invitó a continuar con el apoyo para el equipo durante la temporada 2023-2024.-Prensa Tigres de Aragua.