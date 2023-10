Águilas picotea al final a los Tigres

Maracaibo.- Sencillo de Simón Muzziotti en el cierre del duodécimo inning, impulsó desde la intermedia al corredor especial José Salas, con la carrera que dejó en el terreno 2-1 a Tigres de Aragua, en duelo celebrado en el Estadio Luis El Grande de Maracaibo.

De este modo, Zulia – con su tercer triunfo al hilo – mejora a 4-1 su récord y sigue igualado en la punta con Cardenales de Lara. Igualmente, por segunda noche consecutiva el equipo occidental deja tendido a su rival, dado que el miércoles hizo lo propio con Bravos de Margarita.

Alejandro Chacín (1-0), sexto lanzador en la loma zuliana, se apuntó el triunfo. El revés fue para Eduardo Figueroa (1-1), séptimo brazo bengalí en el encuentro y quien apenas empezaba su trabajo en el desafío.

Los maderos aragüeños fueron limitados a tres imparables, mientras Zulia ligaba siete. La defensa felina incurrió en un error, la de los vencedores registró dos.

Luego de nueve innings sin carreras, Aragua rompió el empate en el inicio del décimo capítulo. Yonny Hernández fue colocado como corredor panamericano en la intermedia. Sandy León, como emergente por Carlos Tocci, tomó boleto de manos de Jefferson Medina y fue sustituido por Manuel Meléndez. Hernández salió al robo de la antesala y el receptor Luis Hernández disparó de modo errático a esa base para que Tigres se fuese arriba 1-0.

Zulia replicó en el cierre del episodio para retomar la igualada, esta vez 1-1.

Luego de un out y contra el relevista Jorgan Cavanerio, Osleivis Basabe sonó sencillo a la derecha para trasladar a la antesala a Simon Muzziotti, corredor panamericano que anotaría con imparable de Ángel Reyes a la izquierda.

Culminado el encuentro, el circuito radiofónico abordó al héroe Muzziotti.

«Luché el turno. Intenté mover con toque al corredor (José) Salas a la antesala, pero no se dio. Inmediatamente, me sirvieron una recta, no la desaproveché y di el hit ganador a la derecha. Tenemos buen ambiente en el clubhouse, nuestro bullpen es excelente y la fanaticada nos ayuda en algo tan importante como es ganar en casa. Lo bueno es que todos estamos bien conectados y en armonía», expresó el jardinero.

Los micrófonos también captaron la alegría del mánager Néstor Corredor.

«El pitcheo estuvo excepcional en este juego. Si bien no se pudieron ejecutar algunas jugadas, los muchachos nunca bajaron la cabeza. Se entregaron totalmente. Todos quieren jugar y debo mantenerlos contentos y productivos», indicó el eufórico estratega.-lvbp.com