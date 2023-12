Águilas frena cadena de seis derrotas al hilo

Maracaibo-. Un doble remolcador de dos carreras de Eduardo Torrealba coronó un racimo de tres rayitas en la séptima entrada para darle el triunfo 6-4 a Águilas del Zulia sobre Caribes de Anzoátegui en el primer juego de una serie de cuatro en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo la noche del miércoles, resultado que frenó cadena de cinco derrotas de los rapaces.

La ofensiva alada castigó, en principio, al relevista derecho Loiger Padrón con un jonrón solitario de Ángel Reyes entre los jardines izquierdo y central, que igualó las acciones 4-4. Y posteriormente, luego de ponches consecutivos a Freddy Galvis y Osleivis Basabe, que cedieron el testigo al zurdo Luis Amaya, completaron la voltereta a la pizarra.

Héctor Sánchez disparó sencillo y Alex Romero negoció boleto para dejar el escenario servido a Torrealba, quien, parado a la derecha del plato, conectó el elevado hacia la banda contraria, que ingresó en los comunes y tortuosos remolinos de viento del parque marabino para despistar al jardinero derecho, Víctor Reyes, quien no pudo atrapar la bola ni evitar el engome de Jaison Chourio -como corredor emergente por Sánchez- ni de Romero.

“Empezamos la semana con buen pie. No subestimamos a nadie. Enfrentamos a Caribes como si fuese un equipo en la parte alta de la tabla (de clasificación) y hoy salieron las cosas. Somos un equipo aguerrido, que no se rinde”, dijo al circuito radiofónico zuliano Torrealba, que terminó la jornada de 4-2, con tres impulsadas y una anotada. “Tomé un buen turno (ante Amaya), me lanzó tres envíos con los que no pudo engañarme, y creo que esa fue la clave”.

Los maderos occidentales se combinaron para despachar 13 hits, entre ellos seis extrabases, para volver a la senda de la victoria.

En el segundo episodio, el home club bautizó el marcador con imparable de Torrealba frente a Jesús Paricaguan, que fletó a Osleivis Basabe.

La Tribu ripostó en la parte alta del quinto con un tubey de Niuman Romero, que saludó a Francisco Carrillo, empujando desde la intermedia a Herlis Rodríguez, siendo Ricardo Genovés reventado en el home en el intento de anotar desde la inicial.

Zulia rápidamente volvió a tomar la delantera en el tramo con un biangular de Reyes contra Manuel Cachutt, que sucedió a otro batazo de idéntica característica de Andrés Chaparro.

Poco duró la alegría de los de casa, porque la escuadra aborigen fabricó tres en el sexto acto para tomar ventaja por primera y única vez en el careo. Henry Gómez golpeó a Willians Astudillo y otorgó pasaporte a Kevin Vicuña, como preámbulo a un doblete de Herlis Rodríguez igualó 2-2 y despidió al apagafuegos, para dar lugar a Gregory Infante.

El experimentado Infante fue descifrado por su ex compañero en Tiburones, Ricardo Genovés, con un inatrapable que llevó a dos hacia la goma.

La reacción definitiva comenzó a labrarse en la conclusión del sexto, con un triple de Alí Castillo ante Padrón que impulsó a Torrealba y recortó la diferencia a la mínima, propiciando el ramillete rapaz en el séptimo.

El lauro se lo anotó Eduardo Jiménez (1-0) con labor de un trecho, con un incogible admitido y una base por bolas otorgada. Silvino Bracho se apuntó su tercer rescate de la contienda, al retirar el noveno, recibiendo un incogible, pero abanicando a un rival.

La derrota la cargó Amaya (0-2), tras sólo actuar un tercio y recibir dos carreras limpias e igual número de imparables.

Águilas (15-17) asaltó el quinto puesto de la tabla de posiciones, tras los resultados de la jornada. Mientras que Caribes (11-20) se mantiene en el foso, siendo el primer conjunto con doble decena de descalabros en la zafra.

Ambas divisas se verán las caras en una doble tanda el jueves, en el mismo escenario.-lvbp.com-