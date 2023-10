El inagotable LeBron James a su temporada 21 en la NBA

Chicago.- A sus 38 años y con cuatro anillos en sus vitrinas, LeBron James encara la temporada número 21 de su legendaria carrera en la NBA como líder incuestionable de Los Ángeles Lakers tras despejar el último verano los rumores, alimentados por él mismo, sobre su posible retirada y tras fijar los Juegos de París 2024 como gran objetivo con el ‘Team USA’.

Tras caer eliminado en las finales de la Conferencia Oeste por los Denver Nuggets, LeBron James sorprendió en rueda de prensa al no cerrar la puerta a una posible retirada del baloncesto. Los más cercanos a King James no lo tomaron como una real alarma y, tras tomarse unas semanas de reflexión junto a su familia, el líder de los angelinos se dio cuenta de que seguía con ganas de ponerse en juego y exigirse más.

«Tuve una conversación con mi familia, conmigo también. Me inspiré en mis hijos, en ver cómo están creciendo. Obviamente el incidente de Bronny (su hijo sufrió un problema cardíaco este verano) también me inspiró. Siento que todavía me queda mucho en el tanque», dijo recientemente LeBron.

«En ese momento estaba cansado, destrozado, mentalmente estaba en muchas cosas, por eso salió esa frase, pero estoy feliz por regresar otro año», añadió.

En mayo se trataba de cuestiones mentales más que físicas, pues el rendimiento mostrado en la última temporada fue asombroso, incluso más después de que, el 30 de diciembre de 2022, cumpliera 38 años.

Promedió casi 36 puntos por partido en los cinco encuentros disputados tras su cumpleaños y poco después haría historia al superar el récord de puntos en la NBA de Kareem Abdul-Jabbar.

James sigue siendo el líder de unos Lakers que mantuvieron la estructura del grupo del año pasado y que tras una primera mitad de temporada muy complicada, reaccionaron tras la pausa del All-Star y sellaron una clasificación a los ‘playoffs’ que parecía por momentos inalcanzable.

El camino de los angelinos terminaría en las Finales del Oeste contra unos Denver Nuggets demasiado superiores, que acabarían conquistando el primer título de su historia en las Finales contra los Miami Heat.

Con Anthony Davis como principal socio, LeBron peleará este año por el que sería el quinto título de su carrera. Ganó dos con los Miami Heat, en 2012 y 2013, uno en los Cleveland Cavaliers, en 2016, y otro con los Lakers en 2020 en la Burbuja de Orlando.

Pero el año de LeBron tiene otro objetivo más a largo plazo, un último baile en los Juegos de París 2024 para devolver a Estados Unidos al centro del mundo del baloncesto tras sus últimas participaciones decepcionantes en los Mundiales.

«Tengo interés, veremos qué pasa. A nivel físico, veré al final de la temporada. Pero no creo que habrá mucho desgaste, veremos qué pasa», afirmó.

Todo apunta a que James integrará un equipo repleto de estrellas en el que también se sumarán Kevin Durant y Steph Curry, además de Joel Embiid.

El grupo joven armado por el técnico Steve Kerr en el último Mundial no estuvo a la altura y Estados Unidos cayó en las semifinales contra Alemania, a la postre campeona. Estados Unidos terminó cuarto tras perder también la disputa por el tercer puesto contra Canadá.

Los Juegos Olímpicos de París se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto y Estados Unidos defenderá su corona, tras ganar el oro en las últimas cuatro ediciones y en siete de las últimas ocho.