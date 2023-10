Antetokounmpo: “No es hora de hablar de renovación”

Chicago.- El griego Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, aseguró este lunes que renovar su contrato en este momento «no tiene sentido» para él y que su prioridad es triunfar, por lo que se planteará renovar su vínculo, que expira en 2024, al acabar la presente temporada.

«En una entrevista dije que no tenía sentido firmar un contrato porque el dinero no es lo que cuenta. Muchísimo dinero sí es importante (ríe). Pero al final no tiene sentido, no tiene sentido firmar ahora, siempre tengo que ver qué es mejor para mí y mi familia», dijo Giannis en el día de medios de los Bucks.

«Quiero ser un jugador de los Bucks por el resto de mi carrera, con tal de que seamos ganadores. Es muy simple, ¿piensas que voy a decir que quiero ser un Buck y perder? Eso nunca saldrá de mi boca», prosiguió el griego.

Antetokounmpo, doble MVP de la NBA, tiene contrato con los Bucks hasta 2024, con una opción de jugador para el curso siguiente, pero su futuro en la franquicia de Milwaukee está en el aire.

«El compromiso para el equipo lo tengo, pero este año no tenía sentido renovar. Espero tener una buena temporada, ganar el título, todos estaremos felices y a lo mejor habrá una oferta en la mesa y la podré aceptar», concluyó Giannis.

Antetokounmpo, de 29 años, fue campeón de la NBA en 2021 pero su equipo ha vivido una última temporada complicada, acabada con la eliminación en la primera ronda de los ‘playoffs’ contra los Miami Heat.

Los Bucks reforzaron al equipo este año con el fichaje de Damian Lillard, procedente de los Portland Trail Blazers, una pieza que aumenta notablemente las opciones de título de la franquicia.

«Contar con alguien como Lillard es increíble. Sabe jugar, sabe ganar, tiene mucho hambre. En estos diez años siempre nos movimos lejos de los focos, ahora hay mucho entusiasmo alrededor del equipo. Ahora se trata de hacerlo, tenemos que liderar y estar concentrados», afirmó.